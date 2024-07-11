Шесть способов справиться с забывчивостью и укрепить память

Большинство взрослых вынуждено жонглировать множеством дел и обязанностей — неудивительно, что память иногда может подвести. Если врачи уверяют, что вы здоровы, но мелочи продолжают «вылетать» из головы, воспользуйтесь следующими шестью советами.

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Решайте одну задачу за раз

Когда нам кажется, что мы делаем несколько дел одновременно, это не более чем иллюзия. На самом деле мозг вынужден переключаться с одной задачи на другую, в результате вы устаете быстрее. Мнимая многозадачность может влиять и на память, не говоря уже про хронические стресс и усталость. Возможно, вам сложнее вспомнить те или иные события, потому что они «записались» в памяти фрагментарно, по кусочкам. Чтобы привести мысли в порядок, для начала попробуйте не отвлекаться, в том числе на проверку соцсетей и болтовню с коллегами.

Снимайте детали

Часто мы пытаемся запечатлеть на смартфон чуть ли не все событие целиком. Правда, потом этот репортаж в виде часа отснятого материала в конце концов рискует отправиться в «корзину». Привычка документировать все подряд может вам помешать насладиться, скажем, концертом или классной поездкой. Если вам кажется, что важно сделать фото или видео «на память» — на самом деле ваши шансы запомнить ключевые детали уменьшаются. Мозг «знает», что может положиться на камеру. Откажитесь от документальных и постановочных фото в пользу «атмосферных» — фиксируйте детали, которые вам приглянулись.

Отключите push-уведомления

Пожалуй, главный отвлекающий фактор в жизни современного человека — многочисленные уведомления на гаджетах. Новости, сообщения о распродажах, рабочие чаты и личные переписки не позволяют вам сосредоточиться на реальности. Днями витая в облаках, действительно сложно вспомнить, что было с вами всего несколько дней назад. К слову, специалисты утверждают, что чем больше внимания вы уделяете чему-либо, «проговаривая» что-то в голове, тем больше шансов, что событие останется в памяти надолго.

Постройте воздушный замок

Если вы хотите лучше запоминать списки товаров или, например, книги, которые вам порекомендовали, попробуйте задействовать ваше воображение. Техника «Воздушный замок» позволит вам построить дворец из воспоминаний в вашей памяти. Суть в том, что вы могли бы мысленно прогуляться по воображаемому зданию, по которому расставлены вещи, которые вы хотели запомнить. Желательно, чтобы прототип здания был реальным. А если это дом мечты, пускай в нем будет не слишком много комнат.

Допускайте ошибки

Позволяйте себе допускать ошибки, когда учите что-то новое. Наверняка некоторые из них даже запомнились вам на всю жизнь — например, те, из-за которых вы провалили экзамен или приехали на другой конец города, перепутав адрес. Тот же принцип применим и в повседневной жизни: если вы испытываете трудности при изучении чего-либо, у вашего мозга есть шанс в конце концов усвоить правильный ответ, который лучше запомнится из-за большего количества нейронных связей. А при изучении иностранного языка можно и вовсе никогда не заговорить на нем, если быть убежденным перфекционистом.

Откажитесь от строгих планов

Допустим, вы каждый день ходите на работу по одному маршруту, каждую субботу встречаетесь с лучшей подругой и ходите в супермаркет по воскресеньям, чтобы купить продукты по стандартному списку на неделю. Какова вероятность, что спустя месяц вы вспомните, чем одна неделя отличалась от другой? Новизна помогает сформировать более отчетливые и яркие воспоминания, особенно если происходящее было подкреплено эмоциями. Привнесите в жизнь чуть больше спонтанности, чтобы было что вспомнить в буквальном смысле.