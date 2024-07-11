Сексолог призвал не считать нейросеть угрозой

Психологически устойчивые люди не могут испытывать романтические чувства к искусственному интеллекту, сказал НСН сексолог Керим Костоев.

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Развитие нейросетей не представляет опасности для современного общества, поскольку большинство людей сегодня не испытывает проблем с общением, заявил в интервью НСН сексолог Керим Костоев.

Победительницей первого в мировой истории конкурса красоты «Мисс ИИ» была признана созданная искусственным интеллектом модель из Марокко Кенза Лейли. В ее соцсетях более 195 тысяч подписчиков, она может говорить на семи языках и круглосуточно общается с подписчиками, поражая их "красотой и скромностью". Однако Костоев предположил, что лишь человек с психологическими проблемами может всерьез начать испытывать чувства к искусственному интеллекту.

«Какой-нибудь шизофреник и изгой, которого с детства гнобили родители и одноклассники, может влюбиться. Человек, рационально мыслящий, скорее всего, избежит этого. На самом деле, современная молодежь - далеко не дураки. У многих быстро происходит интеллектуальное развитие, они вполне находят коммуникации не только в цифровом пространстве, но и офлайн», - пояснил он.



По словам собеседника НСН, на данный момент общение с нейросетью не представляет угрозу для пользователей.

«Всегда надо смотреть исключительно на психологическое состояние человека. В Японии или в Китае люди уже женятся на пылесосах, компьютерах. Но важно в каждом конкретном случае понимать, почему человек выбирает подобный способ удовлетворения своей самоидентичности? Мозг не всегда может отличить реальность от фантазии. Если мы закроем глаза и начнем что-то представлять, можем подумать, что это происходит, но наше иррациональное даст понять, что это не совсем реально. Всегда существовали какие-то картинки, которые приносили человеку удовольствие определенного типа. О нейросетях важно переживать в другом формате – как бы они нас не захватили и не поработили», - сообщил он.



В свою очередь президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил НСН, что новые технологии все же могут вызывать зависимость. Он добавил, что, желая избежать негативных последствий, родителям важно чаще общаться со своими детьми.

«Всякий раз, когда появляются новые технологии, либо информационные прорывы, возникает опасность – вдруг детям от этого станет хуже. Так, в конце XIX века считали, что нельзя давать детям много читать, поскольку они от этого заболеют шизофренией. Если ребенок подвержен влиянию современных технологий, его родителям важно должным образом взаимодействовать с ним. Состояние психики ребенка – проблема семьи. Если родители забывают о том, что важно общаться с детьми, тогда и дети забывают о живом общении», - подытожил он.



Ранее руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан рассказал «Радиоточке НСН», что уже к 2026-2027 году возможно появление формата, когда нейросеть будет регистрироваться в социальной сети как некий бот и производить сама текстовый контент.