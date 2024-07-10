Секс после родов: важные правила, чтобы не навредить себе

Интимная близость после родов всегда вызывает тревогу у женщины. Мы поговорили с гинекологом Анной Антипенко, которая дала несколько полезных рекомендаций, если вы совсем недавно стали мамой, но и от секса в ближайшее время отказываться не собираетесь.

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Когда можно предпринимать первые попытки заняться сексом после родов

Если у вас нет осложнений после родов, обычно врачи дают срок на восстановление от месяца до двух.

Анна:

«Все раны за это время затягиваются, а влагалище принимает дородовую форму, хотя с последним не все так однозначно».



Если роды произошли естественным путем, влагалищу нужно больше времени на восстановление.

Начинать половую жизнь раньше не рекомендуется, так как даже если вы чувствуете себя отлично и вам кажется, что все зажило, помните о матке, которая заживает, наверное, дольше всего.

Гинеколог:

«Если в раскрытую полость матки, которая не успела восстановиться, попадет инфекция, вы можете столкнуться со страшными воспалениями».



Подобный «аттракцион» последнее, что нужно вам после беременности и родов.

Желание может снизиться

Понижение либидо после родов — обычная история.

Анна:

«Организм занять восстановлением и изменениями, связанными с рождением ребенка. Женский мозг больше озабочен заботой о малыше, а потому переключиться на мужчину бывает не так просто».



Часто проблему может вызывать и постоянная усталость женщины, ведь малыш отнимает много сил — как физически, так и эмоционально. В такой ситуации мужчине стоит проявить больше внимания к женщине и хотя бы немного снять с нее часть обязанностей по уходу за ребенком, чтобы дать ей больше времени на восполнение энергии.

А что же с контрацепцией?

Очень часто можно услышать версию, что во время кормления грудью беременность просто не может наступить. Но сколько мы знаем случаев, когда именно эта теория подводила и пара снова узнавала о беременности? Много. Даже слишком. Тщательно выбирайте контрацепцию, обязательно посоветуйтесь со своим гинекологом, который подберет способ, учитывая вашу ситуацию и состояние организма.