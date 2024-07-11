Вечно недовольная: что такое синдром стервозного лица и можно ли от него избавиться

Если вы часто и без причин слышите в свой адрес вопросы «У тебя все в порядке?», «Что случилось?» или «Чем ты опять недовольна?», возможно, все дело в синдроме стервозного лица. Это вполне реальный и вредный для общения диагноз, который способен серьезно испортить отношения с окружающими людьми. Можно ли что-то с этим сделать, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив.

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О синдроме стервозного лица

Опубликованный в 2013 году в социальных сетях ролик под названием Bitchy Resting Face произвел в обществе эффект взорвавшейся бомбы. О проблеме, связанной с особенностями человеческой мимики, заговорили очень многие люди. Юмористическое видео, в котором женщины признаются, насколько сильно страдают из-за данного синдрома, набрало более восьми миллионов просмотров. Суть этого неприятного явления в том, что лица некоторых людей даже в расслабленном состоянии выражают недовольство, злость или насмешку при отсутствии подобных эмоций.

Самое обидное, что от синдрома стервозного лица страдают исключительно женщины, а все потому, что представительницам слабого пола по своей природе предписано выглядеть нежными и милыми, а не агрессивными. Вот почему сильную половину человечества подобная проблема вообще не касается. Между тем для определенных женщин синдром стервозного лица становится настоящей преградой на пути как к личному счастью (мужчины боятся подходить), так и к карьере (большинство работодателей ориентируются на приветливый и дружелюбный вид потенциальных сотрудниц).

Основные признаки синдрома стервозного лица

В качестве наглядного примера тех, у кого есть такая особенность, можно смело брать таких звезд, как Кейт Уинслет (опущенные уголки рта), Кристен Стюарт (низко расположенные брови), Марлен Дитрих (тонкие губы). В большинстве случаев у названных актрис слишком часто отражаются на лице скепсис, надменность, презрение или просто недовольство. Но вот вопрос — действительно ли они испытывают данные чувства?

Если говорить о ключевых признаках синдрома стервозного лица, то вот основные из них:

Опущенные уголки рта;

Межбровная складка;

Взгляд исподлобья;

Низкое расположение бровей.

Из-за особенностей лицевых мышц вы можете выглядеть довольно враждебно со стороны даже тогда, когда настроены вполне миролюбиво.

Можно ли избавиться от синдрома стервозного лица

К сожалению, полностью избавиться от указанной проблемы можно разве что в кресле грамотного косметолога, который исправит все моменты и при этом не навредит. Если же говорить о помощи в домашних условиях, то здесь рекомендуется обратить внимание на приведенные ниже советы.

Делайте регулярный массаж лица

Массаж лица поможет расслабить зажатые мышцы и снять определенные зажимы. Однако для достижения эффекта его нужно делать на постоянной основе.

Следите за мимикой

Обязательно работайте над своей мимикой, стараясь почаще поднимать опущенные уголки рта вверх, когда хотите продемонстрировать приветливость. Откажитесь от привычки постоянно сводить брови, а также прищуривать глаза — это придает лицу хищное выражение.

Помните о простой психологии

Неслучайно говорят, что со временем человеческое лицо приобретает выражение, которое мы чаще всего демонстрировали раньше. Помните об этом каждый раз, когда смотрите в зеркало. Одно дело — это «смеющиеся» морщинки у глаз, говорящие о веселом нраве, и совсем другое — скорбная межбровка или опущенные уголки рта, свидетельствующие о том, что вам явно не хватало радостных моментов. В первом случае мы видим перед собой позитивного и легкого человека, который любит смеяться, а во втором — хмурую и печальную личность, что сразу же отталкивает.