Психолог объяснила любовь русских женщин к «торговцам кебабами» из Турции

Психолог Ирина Коржаева раскритиковала депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить турецкие сериалы в России, поскольку россиянки смотрят на «торговцев кебабами» не от хорошей жизни.

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«Запрещая, можно сделать намного хуже – люди будут искать другие способы заполнить свою травму», – сказала Коржаева.



Зампред думского комитета по защите семьи предложил запретить турецкие сериалы в России. Виталий Милонов подчеркнул, что они формируют у россиянок искаженное представление о жизни в Турции и отношениях с мужчинами, в то время как в реальности русских жен там «бьют палками», отбирают у них детей и ни во что не ставят. Сами сериалы депутат назвал безвкусными, а их актеров – торговцами кебабами.

Клинический психолог подчеркнула, что женщины смотрят турецкие сериалы не от хорошей жизни. При этом всем хочется верить в волшебство и сказку.

Те женщины, которые попали в отношения с избивающими их мужчинами, не виноваты в этом, подчеркнула психолог. Она возложила ответственность за существование таких ситуаций на «систему».

Эксперт также указала, что мечты россиянок об отношениях с «торговцами кебабами», которые, судя по турецким сериалам, имеют развитый эмоциональный интеллект и следят за собой, должны стать поводом призвать российских мужчин более тщательно ухаживать за собой.

«Может, это повод призвать мужчин развиваться? Ухаживать за собой? Или научиться уважать женщину, а не запрещать ей то, что не нравится мужчине, потому что ему придется напрячься», – цитирует Коржаеву издание Life.ru.



Напомним, ранее Милонов объяснил, что реальное отношение турецких мужчин к российским женщинам отличается от образов, показанных в сериалах. Депутат подчеркнул, что в России нужно развивать свою киноиндустрию.