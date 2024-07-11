Психолог раскрыл, почему люди в XXI веке верят гадалкам и колдунам

Люди даже в XXI веке обращаются к гадалкам ради временного успокоения, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, не все граждане в зрелом возрасте готовы брать ответственность на себя.

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Обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, однако не решает проблему своего страха и сомнений. К сожалению, не все взрослые люди готовы отказаться от этих стереотипов, брать ответственность на себя, а возлагают надежду на так называемых гадалок или супертаблетки от всех болезней, — заявил Кононов.



Ранее психолог Анна Девятка сообщила, что среди всех комплексов у россиян чаще всего встречается комплекс неполноценности. Она указала, что корни проблемы идут из детства. По мнению эксперта, система воспитания устроена таким образом, что родители указывают детям на недостатки, а не на достоинства и сравнивают с другими.

До этого психолог Никита Кочетков заявил, что россияне любят шоу «Битву экстрасенсов» из-за стремления найти какие-то незыблемые ориентиры для внутреннего успокоения. По его словам, такую потребность отчасти закрывают мистические программы.