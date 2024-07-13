«Приходит осознание, что жизнь не вечна»: как справиться с кризисом среднего возраста?

Раздражительность, апатия, постоянные мысли о прошлом и внезапное желание резко изменить свою жизнь — всем известные приметы кризиса среднего возраста. Считалось, что он грозит только тем, кто уже разменял пятый десяток, однако в последние годы специалисты все чаще отмечают, что с кризисом среднего возраста можно столкнуться и в 30 лет. «Лента.ру» поговорила с психологами и узнала, как распознать у себя это состояние и что делать, чтобы вернуться к нормальной жизни.

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«Это переходный период»

Кризис середины жизни часто называют временем переосмысления, рассказала «Ленте.ру» психолог Юлия Каминская. По ее словам, в этот период человек сталкивается с разочарованиями и с общим спадом — физическим и психологическим, а также начинает хотеть перемен. А клинический психолог Майкл Уэттер отмечает, что человек при этом пытается понять, действительно ли он доволен тем, чем занимается.

«Кризис среднего возраста — это переходный период или фаза в жизни, когда человек начинает задаваться вопросами о своих достижениях, пытается понять, приносят ли ему эти достижения такую же самореализацию и чувство осмысленности, что и раньше», — Майкл Уэттер, клинический психолог.



Некоторые специалисты полагают, что кризис среднего возраста не всегда возникает из-за количества прожитых лет. Американская психологическая ассоциация указывает, что такое состояние могут вызвать серьезные перемены в жизни, а также проблемы со здоровьем или работой. Причиной кризиса среднего возраста также может стать развод, смерть любимого человека или попросту скука, добавляет психотерапевт Кристал Джексон.

Кто придумал понятие «кризис среднего возраста» и почему оно вызывает споры?

Понятие «кризис среднего возраста» ввел в употребление канадский психолог Эллиотт Жак. Он изучил биографии 310 знаменитых деятелей искусства, включая Моцарта и Рафаэля, и обнаружил, что в возрасте около 35 лет у большинства из них ухудшилась творческая продуктивность.

Аналогичный тренд Жак проследил у своих клиентов: он заметил, что, когда те приближались к среднему возрасту, они начинали осознавать конечность жизни и жаловались на страх не достичь всех своих целей. При этом психолог полагал, что через такой кризис проходят только мужчины.

Результаты исследований Жак опубликовал в 1965 году в работе под названием «Смерть и кризис среднего возраста». Термин стал широко популярен в массовой культуре и послужил основой для дальнейших исследований, в том числе в XXI веке.

Так, профессор экономики Дэвид Бланкфлауэр, изучавший связь возраста с ощущением счастья, уверяет, что то, насколько хорошо человек себя чувствует на протяжении жизни, можно представить в виде графика, напоминающего букву U. Он сделал вывод, что уровень счастья начинает падать c 30 лет, достигает самой низкой точки в среднем возрасте, а затем постепенно повышается. В одной из работ, продемонстрировавшей такие результаты, он вместе с коллегой изучил данные 1,3 миллиона человек из 51 страны.

Наиболее несчастными исходя из исследований Бланкфлауэра люди чувствуют себя в 47-48 лет.

«Кризис среднего возраста существует, самая его низкая точка наступает около 50 лет. У меня самого было так же. Но есть доказательства того, что затем у большинства людей ситуация улучшается», — объяснял он.



Однако некоторые специалисты скептически относятся к понятию кризиса среднего возраста — например, профессор психологии и нейронауки Сюзан Краусс Уитборн уверяет, что его попросту не существует.

«Большую часть своей карьеры я изучала, как человек развивается с возрастом. Я не обнаружила однозначной связи возраста с психологическим состоянием человека. Можете называть свое состояние кризисом среднего возраста или кризисом четверти жизни. Но что бы ни происходило лично с вами, в этом нельзя винить возраст», — заявила ученая, комментируя исследование Бланкфлауэра.



Американская психологическая ассоциация также отмечала, что некоторые ученые считают кризис среднего возраста мифом.

По мнению Юлии Каминской, кризис среднего возраста нередко связан с новыми задачами, например, необходимостью заботиться о родителях, продолжая воспитывать детей. К похожему выводу пришел доцент кафедры психологии в университете Аризоны Фрэнк Инфурна — он уверен, что в это время человек испытывает повышенное давление из-за необходимости заботы и о детях, и о родителях. Это заключение ученый сделал по итогам исследования, в котором вместе с коллегами в течение двух лет отслеживал жизнь и состояние 360 человек.

«Люди среднего возраста часто сталкиваются с непосильным выбором — как разделить свое время и деньги между самими собой, своими родителями и детьми», — констатировал Инфурна.



Осознание новых ролей и новой идентичности — непростой процесс в любом возрасте, подчеркнула Каминская.

«Любые кризисы сложны: и в 2 года, и в 7 лет, и в 12 лет. Но когда мы сталкиваемся с кризисом в 40 лет, уже есть осознание того, что большой путь пройден и не так много времени осталось. Происходит переосмысление новой идентичности, потери молодости, принятия новой роли в связи с уходом родителей, с необходимостью заботы о родителях», — Юлия Каминская, психолог.



В кризисе среднего возраста человек может сталкиваться с ощущением потерянности, застоя, с депрессивными переживаниями, добавила Каминская. Другие его признаки — высокий уровень тревожности, постоянные сомнения, но вместе с ними импульсивность и принятие нетипичных для человека решений.

«Человек начинает понимать, что не все так просто»

Само понятие «средний возраст» достаточно размытое. Самое популярное толкование — что это период от 40 до 60 лет, и такого же мнения придерживаются некоторые ученые. Версия Американской психологической ассоциации — от 35 до 65 лет. А другая группа исследователей и вовсе заявила, что средний возраст простирается от 30 до 70 лет.

Клинический психолог и нейропсихолог, кандидат психологических наук Татьяна Медведева отметила, что, по мнению специалистов, кризис среднего возраста сегодня может проявиться и в 30 лет. Она связала это с ритмом современной жизни.

«В результате погони за результатом и «успешным успехом», быстрого темпа современной жизни, появления все новых и новых технологий, давления общественного мнения и стремления достичь ярких результатов во всех сферах жизни мы не даем мозгу возможности для переваривания информации, времени для проживания эмоций. Границы и ожидания меняются, и человеку сложно адаптироваться к новым реалиям», — Татьяна Медведева клинический психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук.



Точку зрения, что кризис среднего возраста может возникнуть в 30 лет, разделяет психолог и коуч Лилия Черных. Она также связала этот тренд с высоким темпом жизни и необходимостью быстрой адаптации к изменениям. Однако, как добавила психолог, человек в этом возрасте может столкнуться и с отдельным кризисом — кризисом 30 лет. По словам Черных, в это время многие подводят промежуточные итоги жизни и начинают переживать из-за уходящей молодости.

«Приходит осознание, что жизнь не вечна. Спадает иллюзия, максимализм, который так свойственен людям молодого возраста: "Сейчас я как пойду, как сделаю, и у меня все получится". Конечно, к 30 годам человек начинает понимать, что не все так просто, и понимать, что он заблуждался», — пояснила психолог.



Примерно в 30 лет (возможно, немного раньше или позже) человек начинает смотреть на свою собственную жизнь и оценивать ее с точки зрения того, как ему удалось воплотить намеченное, согласна психолог Светлана Дмитриенко.

«Если женщина к 30 годам хотела стать мамой, иметь семью и двоих детей, а фактически этого нет, то кризис будет переживаться очень остро. Например, у нее нет семьи, нет детей, нет квартиры и очень маленькая заработная плата. Когда то, что человек «написал» об истории своей жизни, не соответствует той реальности, которая происходит, случается кризис. А если эта же женщина уже выстроила семью, у нее есть двое детей, она развивается профессионально, имеет квартиру, как и она мечтала, то кризис проходит очень плавно, он практически незаметен», — Светлана Дмитриенко психолог.



Кризис 30 лет — сегодня настоящий бич, считает психолог Лариса Тишанская. По ее словам, этот период называют «кризисом смысла жизни».

«Уже только по названию понятно, что проблема стала более глубокой. Она касается не только личного комфорта, но и своей реализованности, статуса, профессионализма. Мы живем в век "достигаторов", люди устанавливают для себя высокие планки, но далеко не все способны их покорить в заданные сроки», — объяснила она.



При этом специалист уверена, что такой кризис чаще встречается у мужчин. Вместе с тем Тишанская допустила, что такое состояние может настигнуть и женщину, если она не воплотила в жизнь большинство намеченных важных целей.

Бросать или не бросать?

Первая ассоциация, которая приходит на ум при выражении «кризис среднего возраста», — это человек, который внезапно отказывается от прежней жизни и хочет начать все сначала, резко меняет работу или хобби.

«Необходимо понимать, что выхода из кризиса всегда два — или разрушение, или рост. Отсюда желание "все бросить" или кардинально изменить», — пояснила Лилия Черных.



Подобный сюжет распространен и в массовой культуре: например, героиня популярного фильма «Ешь, молись, люби», испытывающая кризис среднего возраста, отказывается от прежней жизни и отправляется в путешествие, где пытается обрести новую себя.

В реальности психологи не рекомендуют тем, кто вдруг захотел радикально изменить жизнь, бросаться в омут с головой. Так, Юлия Каминская при появлении импульсивного желания сжечь мосты и начать сначала посоветовала хорошо его проанализировать.

«Постарайтесь понять, откуда взялось это желание. Это действительно стремление к чему-либо — например, изучать какую-то новую область? Или это избегание чего-либо, желание изменить свою жизнь, чтобы убежать от чего-то? Это очень большая разница», — Юлия Каминская, психолог.



Тем, кому внезапно захотелось изменить жизнь, следует взять небольшую паузу — например, несколько недель, полагает эксперт. За это время стоит прописать плюсы и минусы своего решения. Кроме того, можно поискать информацию о людях, которые уже поменяли таким образом свою жизнь, и выяснить, как они спустя время оценивают свое решение.

«При необходимости можно также обратиться к специалисту, к психологу, вместе с ним разобрать причины своего выбора, последствия, возможности своего выбора и уже на основе этого принять взвешенное, осознанное решение», — подчеркнула Каминская.



Поспешные решения могут иметь серьезные последствия, предупредила психолог Татьяна Медведева. Она также порекомендовала людям, которые в кризисе среднего возраста хотят резко изменить жизнь, хорошо взвесить плюсы и минусы, а также обратиться к психологу.

Психолог Лариса Тишанская рассказала, что в ее практике была клиентка, которая во время кризиса среднего возраста уволилась из престижной IT-компании и уехала на год в Индию. По словам специалистки, там женщина занималась медитациями и созерцанием природы, а также выполняла все рекомендации своего гуру. Однако радикальные изменения не помогли женщине почувствовать себя лучше.

«Женщина сделала вывод, что от себя не убежишь. Мы возим с собой свою душу, и если она болит, бессмысленно стараться заглушить возгласы внутреннего мира. Нужно остановиться и прислушаться к ним, принимая при этом все свои несовершенства», — Лариса Тишанская, психолог.



Как пережить кризис среднего возраста

Врач-психотерапевт клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в первую очередь рекомендовала регулярную медитацию и глубокое дыхание, чтобы снять стресс, улучшить концентрацию и общее эмоциональное состояние. По ее словам, сначала этим занятиям лучше уделять около 10-15 минут в день, а потом постепенно увеличивать время. Она также посоветовала заниматься физическими упражнениями или спортом — к примеру, йогой или плаванием, гулять. Психолог Татьяна Медведева добавила, что для мозга полезно менять виды деятельности. Обе специалистки также посоветовали проводить время с друзьями и близкими.

«Постановка конкретных целей и планов действий поможет сосредоточиться на будущем и увидеть перспективы. Важно начать с небольших, достижимых целей», — Ирина Крашкина врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.



Психолог и коуч Лилия Черных призвала тех, кто столкнулся с кризисом, работать с эмоциями. По ее словам, в этом может помочь простое упражнение: изложить в письме все свои переживания, обиды и беспокойства, а затем избавиться от кризиса — сжечь. Практику необходимо выполнять до чувства опустошения внутри, желательно поплакать в процессе, отметила специалистка.

«Для того чтобы справиться с эмоциями, можно попробовать дыхание по квадрату: вдох на четыре счета; задержка дыхания на четыре счета; выдох на четыре счета; задержка дыхания на четыре счета. Еще один способ — счет от 100 в обратном порядке. Также можно записать на листочке тревожащую мысль и прочитать ее наоборот 15 раз», — Лилия Черных психолог, коуч.



Психолог добавила, что во время кризиса многие допускают распространенную когнитивную ошибку — обесценивают и обобщают.

«Человек допускает мысль о том, что все зря. Это и есть ошибка. Когда эта мысль звучит в нашей голове, она нам кажется вполне правдивой и адекватной. Однако когда мы выносим ее на внешние носители и подвергаем анализу, оказывается, что это не совсем так. Я предлагаю вам вести дневник мыслей и анализировать их на предмет этих ошибок», — порекомендовала Черных.



Коуч посоветовала вести дневник в виде таблицы: прописывать в одной графе мысль, в другой — эмоцию, а в третьей — когнитивную ошибку.

«Нужно уходить от общего к частному. Необходимо конкретизировать мысль и проблему. Не "все зря", а что конкретно зря, что конкретно не зря. Не "у меня ничего не получается", а что конкретно не получается, что получается», — добавила она.



Как перестать заниматься самобичеванием?

«Кризис среднего возраста очень часто связан со сложностями самопринятия: человеку сложно принять себя, свою внешность, свой выбор», — рассказала психолог Юлия Каминская.



При этом не у каждого сразу получается начать относиться к себе добрее и с пониманием. В этом случае нужно попытаться перестать оценивать себя.

«Нужно учитывать только факты. Ведь можно про себя сказать: "Какой я глупый, совершил эту ошибку". А можно сказать: "У меня есть высшее образование -- это факт. Я, например, занимаю какую-то должность -- это тоже факт. Это уже подтверждает, что какое-то количество интеллекта у меня есть. Например, из ста проектов ошибку я допустил только в одном — это факт, тогда получается, у меня 99 процентов успешных проектов"», — посоветовала Каминская.



По словам психолога, эти факты о себе нужно записать. В процессе письма человек обычно видит, что был к себе слишком строг. Специалистка добавила, что эта техника подойдет тем, кто часто занимается самобичеванием.

Чтобы найти причину кризиса Лилия Черных посоветовала задать себе несколько вопросов.

Что в вашей ситуации изменилось, а что осталось прежним? Вы или ситуация? Что требует изменений, вы или ситуация?

Каких изменений требуете вы или ситуация? Как вам надо измениться или изменить ситуацию, чтобы произошел рост?

Что вас не устраивает? В чем проблема? Проблема внутреннего характера или внешнего? Это субъективная (психологическая) проблема или объективная (реальная)?

«Затем нужно сформулировать результат: что вы хотите в идеале. Описать попытки решения проблемы, удачи и неудачи», — пояснила Черных.



Еще одна практика, которую порекомендовала психолог, — мозговой штурм.

«Необходимо поставить таймер и записывать все, что приходит в голову. Сначала приходят самые банальные идеи, потом самые невероятные и абсурдные, а потом гениальные», — указала она.



Затем нужно выбрать лучшие варианты решения проблемы и проанализировать их с помощью специальной таблицы. В ней должно быть три столбика: само решение; риски, которые оно несет; возможности, которые оно дает. Кроме того, нужно ответить на несколько вопросов:

Как минимизировать вероятность наступления риска?

Что делать в случае возникновения риска?

Как повысить вероятность получения возможностей, которые даст решение этой проблемы?

После этого нужно выбрать лучший вариант решения и составить план действий для выхода из кризиса.

Чем кризис среднего возраста отличается от депрессии?

Кризис среднего возраста можно спутать с депрессией. Дело в том, что, переживая потерю молодости, человек в какой-то момент вступает в стадию под названием «депрессия», сказала Каминская. У него могут возникать апатия и потеря интереса к делам, которые ранее радовали.

Однако депрессивная стадия кризиса со временем заканчивается. Кроме того, у депрессии как клинического заболевания есть и другие признаки, обратила внимание Каминская. К ним она отнесла ухудшение физического самочувствия и постоянную усталость, проблемы с концентрацией внимания, нарушения сна и изменения аппетита.

«Заболевание «депрессия» связано также и с когнитивными искажениями. В депрессии у человека очень меняется представление о себе и о мире. Он как будто бы вообще перестает видеть некоторые позитивные варианты. Себя начинает очень сильно критиковать, самобичевать. Начинает относиться к окружающему миру так же очень негативно, как будто вообще ничего не стоит от мира ждать хорошего», — Юлия Каминская, психолог.



Кризис — это эмоциональное состояние, в то время как депрессия в медицинском смысле этого слова — это сбой работы гормональной системы уже на органическом уровне, добавила психолог Татьяна Медведева. Она также указала, что кризис среднего возраста обычно имеет временный характер, в то время как депрессия — это серьезное нарушение восприятия окружающей действительности.

Обе специалистки предупредили, что диагноз «депрессия» может поставить только врач. Они порекомендовали не заниматься самодиагностикой, а при появлении подозрений обращаться к специалисту.

Однако сам по себе кризис специалисты не считают чем-то плохим.

«Кризис свидетельствует о том, что человеку необходимо трансформироваться, вырасти», — заверила Черных.



По ее словам, рост и развитие всегда сопровождаются дискомфортом.

«Осознав то, что в психике постоянно происходят процессы перестройки, мы можем трансформировать ощущение кризиса среднего возраста в созидательный личностный рост», — добавила Медведева.



В таком случае этот период жизни можно пройти с удовольствием — занимаясь своим развитием и легко адаптируясь к изменяющимся условиям внешней среды, порекомендовала психолог.