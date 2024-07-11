Психотерапевт предупредил об опасности страха водить машину

Благодаря чувству страха, которое присутствует за рулем автомобиля с одной стороны, можно избежать многих неприятностей. Егор Фомин, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, считает, что снижение скорости реакции может стать причиной аварий. Эксперт в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как можно избавиться от скованности за рулем.

Даже если за рулём профессионал, то страх — это нормальная реакция, считает психотерапевт. Но иногда водитель может испытывать страх, который является причиной возникновения стрессовых реакций, таких как «бей, беги или остановись». При этом, у водителя может возникнуть стойкое чувство страха перед машиной, из-за чего скорость его реакции снижается. Часто это становится причиной аварии.

Эксперт посоветовал водителям обратиться специалистам по психологическим расстройствам, если возникают подобные ситуации. Чтобы избавиться от страха, нужно попытаться ответить себе на вопрос, что именно может случиться.

Если водитель боится, что его могут остановить сотрудники правоохранительных органов, то стоит попробовать представить себе самый негативный сценарий сложившейся ситуации. Как правило, всё ограничивается предупреждением или штрафом. По словам Фомина, человек должен понимать, что его ситуация не является фатальной.

А если водитель опасается аварий, то стоит помнить о том, что в большинстве случаев и эти ситуации разрешимы. ДТП происходят ежедневно, напоминает психотерапевт, водители сталкиваются, выходят из машины, разговаривают, обращаются в полицию, составляют протокол, обращаются за помощью к страховщикам. Трагичные последствия — редкость. Большинство водителей пользуются автомобилем ежедневно, что позволяет им добраться до дома без каких-либо проблем. Следует реалистично оценивать вероятность возникновения ДТП, особенно если водитель не нарушает правила дорожного движения.