Названо идеальное количество половых партнеров для мужчин и женщин

Исследование, проведенное учеными из Саарского университета, подтвердило распространенное мнение о том, что общество более терпимо относится к сексуальной активности мужчин и ожидает большей сдержанности от женщин. Подробности эксперимента – в материале «ФедералПресс».

Как проходило исследование

Результаты исследования, посвященного определению идеального количества сексуальных партнеров для обоих полов, опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science. Об этом сообщает «Газета.ру».

В рамках эксперимента 360 участникам было предложено оценить отношение общества к 25–летним мужчинам и женщинам, демонстрирующим разный уровень сексуальной активности по семи критериям:

количество постоянных и случайных партнеров,

возраст начала половой жизни,

частота секса,

частота мастурбации,

частота сексуального влечения и фантазий.

Результаты подтвердили наличие в обществе двойных стандартов в области половой активности: люди терпимее относится к высокой сексуальности мужчин, нежели женщин. Однако наиболее положительно оценивается умеренная активность у обоих полов.

Женщины, проявляющие чрезмерную активность, подвергаются более жесткому осуждению, чем мужчины. Интересно, что мужчины, мало интересующиеся сексом, вызывают еще большее неодобрение в обществе.

Идеальный уровень сексуальной активности

Согласно результатам исследования, респонденты положительно оценили умеренную сексуальную активность как у мужчин, так и у женщин, но для последних «оптимальные показатели» оказались немного ниже.

Опрошенные считают оптимальным, когда мужчины начинают половую жизнь в 18–20 лет, имеют 4–5 постоянных и 2–3 случайных партнерши за жизнь, испытывают сексуальное желание три раза в день, занимаются сексом 4–5 раз и мастурбируют 3–4 раза в неделю.

Для женщин эти цифры немного ниже: 2–3 сексуальных партнера в течение жизни и 1–2 случайных. Оптимально, если женщины мастурбируют 2–3 раза в неделю, фантазируют о сексе дважды в день и занимаются им 3–4 раза в неделю. Предпочитаемый обществом возраст сексуального дебюта – 16–18 лет.

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