Кризис среднего возраста: как отличить его от депрессии и что делать

Кризис среднего возраста превратился в клише. Мы шутим о том, что, когда кому-то исполняется 40, он покупает спортивную машину, красит волосы в другой цвет и слишком старается казаться моложе.

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«Многие люди боятся этого. Реальность кризиса среднего возраста менее заметна и не очень смешна. Возрастные кризисы могут вызвать у вас неприятные симптомы и сбои в работе. Вы можете обнаружить, что вам неожиданно трудно ориентироваться в больших жизненных событиях или переменах», — объясняет психолог Марат Вахитов.



Кризис среднего возраста — это гораздо больше, чем предполагают стереотипы. Когда вы поймете, что он означает, когда вы можете его испытать и почему он происходит, вы сможете лучше подготовиться к переменам в своей жизни. Времена испытаний также могут стать периодами роста. При активном подходе вы сможете избежать ощущения кризиса в середине жизни.

Что такое возрастной кризис

«Лучшее определение кризиса среднего возраста принадлежит психоаналитику Эллиоту Жаксу. В 1965 году Жак придумал этот термин, чтобы описать психологический дистресс, который испытывают некоторые взрослые люди в конце 30-х, начале 40-х и в 50-е годы. Он предположил, что этот дистресс является изменением личности, связанным с внутренним конфликтом», — рассказывает Марат.



Эмпирических данных, подтверждающих изменения личности или дистресс, характерные для среднего возраста, не существует. Тем не менее многие люди томятся, испытывая чувство несчастья, а также изменения в общем самочувствии. У вас могут появиться хронические проблемы со здоровьем или вы будете сильнее ощущать физические последствия старения.

Люди среднего возраста также могут столкнуться с такими изменениями, как потеря работы, переходный период в карьере, болезни или потеря стареющих родителей, другие виды горя и синдром опустевшего гнезда. Эти изменения могут вызвать экзистенциальный кризис, кризис идентичности, чувство бесправного горя. Вот общая схема этапов жизненного кризиса, которые вы можете пережить.

Первоначальный толчок

Это может быть единственное событие, с которого начинается кризис среднего возраста. Возможно, это такой момент, как потеря работы, проблемы со здоровьем, физические изменения в себе или помощь ребенку в переезде.

«Эти стрессовые факторы могут заставить вас задуматься о своем старении и о том, какой будет ваша оставшаяся жизнь. Осознание этого приводит к возникновению кризиса», — говорит Марат.



Период кризиса

На этой стадии кризиса вы чувствуете себя потерянным. Вы размышляете о своей жизни и чувствуете сомнение в себе, незаинтересованность или утрату прежних ценностей. По словам Марата,

«возможно, вы больше не чувствуете себя самим собой. Именно в это время вы пытаетесь восстановить свое самоощущение и исследовать новые вещи, используя мышление роста, а не фиксированную перспективу».



Разрешение

Пережив кризисный период, вы вносите изменения или обращаетесь за помощью, чтобы снова познать себя. После того как вы вновь обрели определенный уровень комфорта по отношению к себе, вы начинаете работать над тем, чтобы принять это новое понимание и найти способы наслаждаться переходом в средний возраст.

«Возможно, вы еще не во всем разобрались, но у вас появилось больше ясности и понимания того, как действовать дальше», — подчеркивает Марат.



10 признаков и симптомов кризиса среднего возраста

В зависимости от масштабов и сроков, ваш кризис среднего возраста может выглядеть иначе, чем у других. Вы можете испытывать некоторые или все из перечисленных ниже признаков и симптомов. Распознав их и их влияние, вы сможете быстрее устранить основные причины:

Колебания веса (то теряете, то набираете вес без усилий). Чувство неуверенности в себе, неудачи или разочарования. Резкие перепады настроения без причины. Отдаление от супруга или долгосрочного партнера. Отдаление или отчуждение от детей или близких людей. Разочарование или нежелание справляться с переменами. Скука и неудовлетворенность своим жизненным этапом. Чувство ностальгии или идеализации прошлого. Сожаление о сделанном выборе. Изменения в сексуальном желании, включая частоту, интенсивность или влечение.

Депрессия

Когда некоторые люди переживают то, что другие считают кризисом среднего возраста, они, возможно, живут с депрессией. Однако это не обязательно означает, что кризис среднего возраста вызвал депрессию.

«Отличить кризис среднего возраста от депрессии можно по тому, что в последнем случае чаще всего наблюдаются серьезные психосоматические симптомы, такие как проблемы со сном, изменение веса, усталость или боли. Депрессия может возникнуть в любом возрасте и по разным причинам, как ситуативным, так и биологическим», — утверждает Марат.



Если вы чувствуете себя подавленным, не игнорируйте эти чувства, даже если вы подозреваете, что они связаны с кризисом среднего возраста. Обращение за профессиональной помощью может улучшить ваше самочувствие и облегчить решение других проблем. Беседа с психологом поможет вам решить проблемы, связанные с вашей жизнью, и перейти к стадии разрешения.

Размышляйте о своих ценностях

Середина жизни — это время, чтобы сделать шаг назад и оценить, что для вас действительно важно. Изучите принципы и личные ценности, которыми вы руководствовались при принятии решений до сих пор. Оцените, насколько они соответствуют вашему нынешнему «я». Вы можете заняться медитацией, спокойным самоанализом или даже обратиться за советом к психотерапевту или лайф-коучу. В ходе этого процесса вы можете обнаружить, что некоторые аспекты вашей жизни приносят удовлетворение, а другие больше не отвечают вашим интересам. Это понимание заложит основу для принятия более правильных решений.