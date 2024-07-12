Семь способов сблизиться с партнером, когда «все сложно»

Совместная жизнь порой не похожа на букетно-конфетный период, и любимый человек в какой-то момент может показаться практически чужим. Не стоит отчаиваться, если еще не поздно пойти на сближение: предлагаем несколько действенных вариантов.

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Интересуйтесь, как прошел день

Когда пара живет разными жизнями, превращаясь в соседей по жилплощади, в конце концов наступает момент, когда и говорить не о чем, потому что проще промолчать, чем погружать партнера в контекст. Вместо того чтобы затевать серьезный разговор про отношения, попробуйте регулярно интересоваться, как прошел день, и не принимайте односложных ответов. Обменивайтесь тем, что произошло за время короткой разлуки — что попробовали из еды, с кем поспорили, какая идея пришла вам в голову. Мотивируйте партнера делиться его впечатлениями за день в ответ.

Прислушайтесь к рекомендациям

Возможно, упоминание книги, фильма, сериала или музыкального альбома даже не было прямой вам рекомендацией — тем лучше. Записывайте названия проектов, которые интересны вашему мужчине, и знакомьтесь с ними при случае. Возможно, вы откроете для себя новые точки соприкосновения и лучше поймете своего партнера. В конце концов, он будет приятно удивлен, что вы внимательны к его предпочтениям, проявляете интерес и готовы поддержать беседу. Обсуждение продуктов поп-культуры — один из самых легких способов оказаться на одной волне.

Вернитесь к истокам

Узнать человека получше даже спустя годы отношений можно с помощью путешествия в прошлое. Машина времени вам не понадобится — только билеты в его родной город (или такси — в район детства). В крайнем случае можно изучить малую родину благоверного дистанционно, с помощью онлайн-карт. Попросите партнера описать жизнь в процессе взросления — любимые места, может быть, особое блюдо в кафе, которое ему хотелось заказывать снова и снова. Идея в том, чтобы понять, как этот опыт повлиял на формирование вашей второй половинки, а не только лишь в праздном любопытстве.

Приготовьте ужин

Пожалуй, у каждого есть любимое блюдо. Используйте эту информацию на пользу дела — устройте особенный вечер. Главное, не перестараться — свечи и лепестки роз могут только подчеркнуть пропасть между вами. Предупредите, что планируете приготовить что-нибудь вкусное, и уточните, во сколько ужин будет на столе. Можно заранее решить, какой фильм вы давно хотели посмотреть, или, например договориться, что за чаем с пирожными вы сможете спокойно решить, куда поедете в отпуск. Чем больше времени вы проводите вместе в комфортной обстановке, тем лучше.

Попросите у него совета

Любому человеку приятно осознавать собственную ценность в глазах окружающих. Кроме того, когда вы обращаетесь за советом к партнеру, это позволяет ему лучше понять, что вас беспокоит и с какими проблемами вы сталкиваетесь. При этом вы не жалуетесь, а готовы действовать — это важно. Как бы ни распределились роли в семье — мужчине важно чувствовать себя нужным. А еще привычка обсуждать проблемы позволяет оставаться открытыми друг другу даже когда вы возвращаетесь домой без настроения.

Подбросьте что-нибудь вкусное в карман или сумку

Возможно, этот способ выглядит несколько детским и несерьезным, но взрослые люди способны радоваться сладостям не меньше детей. К слову, не обязательно сюрприз должен быть сладким — главное, чтобы им можно было воспользоваться в течение дня, сразу после обнаружения. Это может быть не только перекус, но и напиток — баночка сока, например, или пакетик протеинового коктейля. Не бойтесь выглядеть глупо — это проявление заботы и внимания не останется незамеченным.

Объедините усилия ради общего дела

Возможно, вы давно хотели сделать ремонт своими руками, задумывались о волонтерстве или даже семейном бизнесе — главное, чтобы проект одинаково вдохновлял вас обоих. Своеобразный тимбилдинг никогда не помешает и в семейной жизни — в процессе работы вам придется найти подход друг к другу и объединить усилия ради достойного результата. Как вариант — присоединяйтесь к спортивному клубу, но учтите, что играть желательно за одну команду.