Три распространенные причины, почему пары ссорятся в путешествиях

Одни предпочитают круглосуточно отдыхать в путешествиях: загорать на пляже, вкусно есть и отсыпаться. Другим по душе активный отдых: экскурсии, ранние пробежки, перелеты в соседние города. Когда первые отправляются в поездку вместе со вторыми, случаются недопонимания и конфликты. Психологи рассказали, из-за чего чаще всего ссорятся пары в путешествиях.

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План

Отдых у всех разный. Перфекционисты предпочитают планировать его от и до, а фаталисты этого, напротив, всячески избегают.

«Иногда люди хотят отдохнуть от своих плотных графиков во время отпуска. При этом важно понимать, что, если оставить все на самотек, можно упустить возможность забронировать понравившийся номер или потерять деньги».



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Романтика

Пока один партнер фантазирует о том, как здорово будет летать на воздушных шарах, ужинать при свечах, а после – заниматься любовью, другой бережет силы для разъездов и походов в горы.

«Грандиозные планы и ожидания, которые в итоге не оправдываются, могут трансформироваться в обиду или гнев и вылиться в крупную ссору».



Финансы

Бюджет зачастую становится источником стресса и разногласий. Кто-то трудится на работе круглый год, чтобы позволить себе самый роскошный отдых в райском уголке и потратить все сбережения на пару недель удовольствий.

«Если парам не удается договориться о том, где побаловать себя, а где сэкономить, это тоже может вызвать обиду. Например, особенно бережливый партнер будет думать, что его используют, а транжира — что его идеи недооценивают».



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