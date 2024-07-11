«Я была в ярости». Женщина до последнего скрывала рождение второго ребенка от родной матери

Рождение ребенка – долгожданное событие, к которому все относятся по-разному. Одни женщины предпочитают кричать на весь мир о пополнении, другие – держать новость в тайне. Девушка, которая поделилась своей историей на форуме Reddit, утаила рождение второго чада даже от родной матери. И вот почему.

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Автор поста, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что первые роды были преждевременными и крайне тяжелыми. Они пришлись на пик пандемии коронавирусной инфекции. Свою роль сыграло и экстренное кесарево сечение, которое выбило роженицу из колеи. Когда недоношенный малыш появился на свет, а девушке разрешили поделиться известием с близкими, она сразу же позвонила матери в надежде услышать слова поддержки.

«Не прошло и пяти минут после телефонного звонка, как моя мама зашла в социальные сети и опубликовала пост, посвященный рождению моей дочери. Назвала время ее рождения и попросила молиться за нее, так как она находится в отделении интенсивной терапии новорожденных. Я была в ярости».



Самое обидное, что новоиспеченная бабушка так и не поняла, что она сделала не так.

«До сих пор моя мама считает себя правой в этой ситуации, ведь она «обратилась за молитвами». Она сказала мне, что поступит так снова, если история повторится. Хоть и знает, как сильно она меня обидела тогда».



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Забеременев во второй раз, героиня истории решила, что расскажет все матери далеко не первой. Так она и поступила.

«Только вернувшись домой из роддома, мы сообщили новость друзьям и семье. Мама была последней, кто узнал о второй внучке. Некоторые говорят, что мне следовало бы забыть о прошлом инциденте, ведь это было много лет назад. Но я не хотела, чтобы она вновь испортила мне момент, которого я так долго ждала».



Пользователи форума поддержали девушку.

«Вы молодец! Я рада, что вы взяли ситуацию под контроль!», «Вы прямо сказали ей не делать этого, а она все равно сделала бы. Правильно, что не допустили такого неуважения во второй раз».



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