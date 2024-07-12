Эндокринолог посоветовал напиток, который усиливает оргазм

Кофе может усилить удовольствие от секса, сообщила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что возбуждение зависит от количества крови, притекающей к половым органам, а кофеин в умеренных дозах расширяет кровеносные сосуды.

© unsplash

"Чем больше приток, тем сильнее сексуальное влечение и тем выше вероятность взрывного оргазма", — написала доктор.



Зухра Павлова добавила, что кофеин также может снизить риск депрессии и поднять настроение. Она подчеркнула, что оргазмы зависят не только от анатомии. При этом врач посоветовала умеренно употреблять кофе, не больше одной-двух чашек в день.

Не стоит пить доступный кофе из уличного автомата, особенно в жару, когда все бактерии и микробы распространяются еще быстрее, заявила диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, часто после такого напитка у людей проявляются проблемы с ЖКТ, в том числе диарея и тошнота, а также разного рода аллергии. В первую очередь это происходит из-за несоблюдения санитарных норм, а также низкого качества сырья, которое покупатель не может проверить. Если автомат использует зерна — это еще куда ни шло, считает эксперт. Но велик риск, что человек покупает растворимый кофе не лучшего качества с добавлением сухого молока и сахара.