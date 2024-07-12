Назван способ определить оптимальное количество секса в отношениях

Большинство людей считают, что окружающие ведут более активную половую жизнь, чем они сами, из-за этого возникает тревога и эмоциональный дискомфорт, полагает секс-коуч Трейси Кокс. Способ определить нормальное количество секса в отношениях она назвала Daily Mail.

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По словам Кокс, первое, от чего зависит половая активность, — это возраст. Ссылаясь на исследования, она сообщила, что до 25 лет люди в среднем занимаются сексом 11 раз в месяц, с 25 до 35 — восемь-девять раз, а после 37 — шесть-семь раз в месяц.

Следующий фактор — это то, как долго люди находятся в отношениях. По словам Кокс, в первый год совместной жизни пары занимаются сексом 146 раз в год, на второй год — 86 раз, далее частота интимных контактов продолжает снижаться. Коуч объяснила, что это происходит из-за того, что партнеры привыкают друг к другу и эмоционально сближаются.

«Чем ближе вы становитесь к своему партнеру, тем меньше вы его желаете. Уют и связь питают любовь, а не страсть», — утверждает Кокс.



Коуч также уточнила, что у женщин снижение интереса к сексу обычно выражено сильнее. Тогда как мужчины более стабильны в этом вопросе даже через 20 лет совместной жизни.

То, как часто вы занимаетесь сексом в первый год, определяет, как часто вы будете заниматься сексом в дальнейшем Трейси Кокс секс-коуч



Помимо возраста, пола и проведенного вместе времени огромное значение имеет качество секса, говорит эксперт. По ее словам, чем захватывающее и приятнее процесс, тем сильнее его хочется повторить. При этом она подчеркнула, что абсолютно нормально, если время от времени половой акт получается посредственным, скучным или неудачным.

Наконец, Кокс указала, что сексуальная активность пары зависит от естественного уровня либидо: чем оно ниже, тем меньше будет секса. Коуч убеждена, что любая частота интимной близости является нормальной, главное не отказываться от нее полностью. Она пояснила, что всего нескольких месяцев воздержания могут сильно ухудшить отношения партнеров.

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