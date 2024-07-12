Мужчинам рассказали, как не стать скуфом

Избежать превращения мужчины в скуфа помогут путешествия, отдых вне дома и другие привычки, заявила NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, станет человек таким или нет, зависит от насыщенности его жизни в молодости. Так, лень в прошлом может усугубиться с возрастом.

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Станет мужчина скуфом или нет, зависит от того, насколько насыщенная жизнь была у мужчины в молодости. Если вы ленивый изначально, смолоду ничем не интересуетесь, с возрастом это будет только усугубляться. Все формируется в школьные годы. У вас обязательно должны быть планы, мечты и цели. Занимайтесь своим развитием с самого детства, интересуйтесь всем вокруг, учитесь, путешествуйте. Не стоит сидеть дома, — сообщила психолог.



Эксперт отметила, что не стоит утопать в работе, и призвала соблюдать жизненный баланс. После работы, по ее словам, будет полезно гулять и отдыхать.

И все эти привычки нужно вырабатывать изначально, чтобы был интерес к жизни, — заключила Миллер.



Ранее психолог объяснила, как можно распознать в мужчине скуфа. По словам Александры Миллер, у таких людей нет планов и амбиций. Скуф ничем не интересуется и не имеет цели.