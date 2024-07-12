Расставание: сколько может уйти времени, чтобы забыть бывшего?

Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после расставания: элементарный метод подсчета
Расставание с любимым человеком может быть крайне тяжелым и травматичным. Но и годами залечивать раны — плохая идея. Безусловно, каждый случай индивидуален, но, по словам эксперта по отношениям Лорен Пикок, чаще всего хорошо работает правило шести месяцев.
«Большинству из нас на полное восстановление обычно требуется около шести месяцев за каждый год, проведенный с кем-то», — объяснила специалист в беседе с Parade.
Например, оправиться после романа длиною в год можно за полгода. А после трехлетних отношений вам потребуется 1 год и 6 месяцев.
«Когда закончились длительные отношения с кем-то, растянувшиеся на многие годы, вы должны дать себе время разобраться в своих чувствах иначе, чем после непродолжительной интрижки», — советует эксперт.
Ускорить процесс поможет осознанная работа над собой и... новые вдохновляющие отношения!