Расставание: сколько может уйти времени, чтобы забыть бывшего?

Расставание с любимым человеком может быть крайне тяжелым и травматичным. Но и годами залечивать раны — плохая идея. Безусловно, каждый случай индивидуален, но, по словам эксперта по отношениям Лорен Пикок, чаще всего хорошо работает правило шести месяцев.

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«Большинству из нас на полное восстановление обычно требуется около шести месяцев за каждый год, проведенный с кем-то», — объяснила специалист в беседе с Parade.



Например, оправиться после романа длиною в год можно за полгода. А после трехлетних отношений вам потребуется 1 год и 6 месяцев.

«Когда закончились длительные отношения с кем-то, растянувшиеся на многие годы, вы должны дать себе время разобраться в своих чувствах иначе, чем после непродолжительной интрижки», — советует эксперт.



Ускорить процесс поможет осознанная работа над собой и... новые вдохновляющие отношения!