Специалист рассказал, как не превратить ремонт в бракоразводный процесс

Главная причина разводов или ссор супругов на фоне ремонта заключается в отсутствии нормального планирования строительных работ, рассказал NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. Он отметил, что данный период зачастую обостряет хронические разногласия. По его словам, скандал может разразиться, например, из-за обоев другого цвета.

© unsplash

"Супруги должны грамотно планировать ремонт, обсудив все заранее, уметь договариваться и идти на компромиссы. Ремонт часто обостряет застарелые конфликты в семье, особенно если кто-то купил, в том числе назло, например, обои не того цвета", — заявил Тараянц.



По его словам, разногласия при выборе цвета того или иного стройматериала угрожают перерасти в продолжительный конфликт как минимум до следующего ремонта. Тараянц подчеркнул, что супруги могут скандалить из-за желания одного из них единолично руководить процессом и принимать все решения.

"Отсутствие согласия в вопросе распределения ответственности за результат, трудовой и финансовой нагрузки между партнерами. Категоричный эгоцентризм партнеров, а также отсутствие в отношениях между ними других форматов общения, кроме конфликта. Противоречивые эстетические вкусы, а также разное понимание комфорта", — добавил Тараянц.



Психолог подчеркнул, что эгоизм мешает реализовать дизайнерские задумки одного из супругов. Он отметил, что результатом ремонта должны наслаждаться оба партнера.

Ранее семейный психолог Сергей Бессонов заявил, что мужчин могут толкнуть на измену нездоровые отношения в семье и недостаток внимания со стороны супруги. Кроме этого, по его словам, у мужей, которые начинают отношения на стороне, может быть кризис среднего возраста.