Психолог объяснил, как поднять продуктивность

Исследования показывают, что наибольшую продуктивность добиваются люди, которые чаще других отдыхают. И речь идёт не о длительных туристических поездках, а рутинной и повседневной жизни, например, о наблюдении за природой. Исследователь в области психологии Али Абдаал, наблюдая за пациентами в больнице, обратил внимание, что при схожих заболеваниях процессы выздоровления очень разнятся по скорости в зависимости от того, какой вид открывался из окон их палат. Те, кто наблюдал за окном пейзажи парка, быстрее становились на ноги. Показывая картины природы, специалист пришёл к выводу, что их созерцание повышает концентрацию внимания и даёт прилив сил. Психолог Платон Аверин в беседе с порталом «Узнай.рф» уточнил, что дело не совсем в созерцании именно природы.

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«Чтобы хорошо отдохнуть, важно на время отключиться от решения повседневных задач, забыть об ответственности. Для каждого рецепт, как организовать для себя это, будет индивидуальным», — подчеркнул эксперт.



По его словам, этот способ хорошо подойдёт для тех, кто любит природу. Человек таким образом чувствует себя причастным к могущественным силам, ощущает уединение и одновременно близость с миром, что повышает уровень серотонина. Но не стоит зацикливаться только на природном сюжете. Похожих ощущений можно достичь и наблюдая, к примеру, за поездами, грандиозными техногенными объектами или памятниками старины. Это дело вкуса.

Ранее Аверин предупредил, что крупный выигрыш в лотерею может обернуться для счастливчика настоящей психологической травмой.