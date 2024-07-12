Психолог объяснил, нормально ли угождать окружающим

Психолог объяснила, нормально ли угождать окружающим
Хотя альтруизм считается благодетелью, психологи уверены, что он не всегда приносит пользу тем, кто стремится нравиться окружающим.
«Человек, который хочет угодить людям, должен осознавать важность заботы о себе, не испытывая при этом чувства эгоизма или вины», — рассказала психолог Ими Ло в беседе с Daily Mail.
У тех, кто любит угождать людям, склонность отодвигать свои потребности на второй план и ставить во главу угла желания других людей обычно проистекают из детства.
«В годы своего становления эти люди, вероятно, получали одобрение, когда удовлетворяли потребности своих родителей, создавая связь между самоуважением и соответствием внешним ожиданиям», — объяснила эксперт.
Такую черту характера принято называть патологическим альтруизмом — то есть стремлением заботиться об окружающих в ущерб себе. Тем, кто узнал в описании себя, психолог посоветовала не торопиться с решениями и подумать о своих желаниях, не поддаваясь внешнему давлению.