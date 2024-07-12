Психолог объяснил, нормально ли угождать окружающим

Хотя альтруизм считается благодетелью, психологи уверены, что он не всегда приносит пользу тем, кто стремится нравиться окружающим.

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«Человек, который хочет угодить людям, должен осознавать важность заботы о себе, не испытывая при этом чувства эгоизма или вины», — рассказала психолог Ими Ло в беседе с Daily Mail.



У тех, кто любит угождать людям, склонность отодвигать свои потребности на второй план и ставить во главу угла желания других людей обычно проистекают из детства.

«В годы своего становления эти люди, вероятно, получали одобрение, когда удовлетворяли потребности своих родителей, создавая связь между самоуважением и соответствием внешним ожиданиям», — объяснила эксперт.



Такую черту характера принято называть патологическим альтруизмом — то есть стремлением заботиться об окружающих в ущерб себе. Тем, кто узнал в описании себя, психолог посоветовала не торопиться с решениями и подумать о своих желаниях, не поддаваясь внешнему давлению.