Три неочевидные причины, почему вам сложно получить оргазм в браке

О причинах исчезновения женского оргазма мы говорили не раз, но вот из-за чего он пропадает в браке, еще предстоит выяснить. Психолог Владислава Кузнецова рассказала о неочевидных причинах потери оргазма за время семейной жизни.

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Супруг перестает устраивать

И дело не всегда в том, что мужчина разочаровывает. Чем дольше мы знаем друг друга, тем больше мы синхронизируемся на всех уровнях, особенно если живем вместе. Секс подразумевает страсть и большое количество адреналина, который сложнее получать в постоянных отношениях с каждым годом. Психолог:

«Мозг перестает воспринимать супруга как мощный сексуальный раздражитель, из-за этого интенсивность оргазмов может снижаться, а иногда он вообще пропадает».



В такой ситуации важно избегать конфликтов и попытаться привнести больше экспрессии и новизны в отношения.

Супруг приносит дискомфорт

Обратная сторона экспериментов в браке — дискомфорт одного из партнеров. Когда вы уже почти все испробовали, может наступить очередь сексуальных экспериментов, к которым кто-то из вас не готов, однако один в паре все же настаивает. Психолог напоминает, что вы не обязаны делать все, что хочет ваш партнер, каким бы прекрасным супругом он не был. Любые нововведения в постели должны обсуждаться и быть приняты обоими партнерами. В противном случае вам точно будет не до оргазма.

Секс в тишине

Со временем интенсивность и в целом секс меняется, это неизбежный процесс. Наш эксперт поясняет, что, к примеру, секс в тишине из-за того, что родственники или дети за стеной могут проснуться и застать в самый неудобный момент, — прямая дорога к потере оргазма, особенно это касается женщин, для которых обстановка играет огромную роль в получении удовольствия. «Партизанский» секс еще никому не пошел на пользу. Если вы узнали свою близость, обсудите этот момент с супругом.