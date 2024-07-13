Десять признаков, что вы разлюбили своего мужчину

Чтобы двигаться дальше и не терять годы жизни впустую, иногда нужно признать — любовь была, но ушла. Следующие 10 признаков укажут на отношения, в которых не осталось места чувствам.

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Он больше не кажется вам особенным

В «розовых очках» влюбленности партнер кажется нам единственным в своем роде. Но даже когда флер романтики начала отношений рассеивается, остается убеждение, что вы с тем самым, особенным, своим человеком. А вот когда начинает казаться, что недостатки человека перевешивают достоинства и вы приходите к мысли, что незаменимых не бывает — это может быть что угодно, но не любовь.

Вы жалуетесь на него окружению

Идеальных отношений не бывает, и всем парам время от времени бывает полезно выпустить пар. Пожаловаться на партнера с глазу на глаз близкой подруге — это нормально. Но в то же время привычка уничижительно высказываться о спутнике жизни регулярно и на широкую публику может свидетельствовать о том, что от прежних чувств не осталось и следа. Любимыми обычно гордятся и хвастаются их достижениями, а не поливают «грязью» при первом удобном случае.

Вы перестали о нем беспокоиться

Любви так или иначе сопутствует беспокойство. Совсем не обязательно быть ревнивицей, чтобы волноваться о позднем возвращении партнера или том, что он долго не поднимает трубку. Ценность человека в ваших глазах заставляет вас переживать не только о его верности, но и его сохранности и здоровье. В то же время если вы эмоционально отпустили человека, в скором времени произойдет и формальное расставание.

Вы совсем перестали спорить

Полное отсутствие даже незначительных конфликтов может показаться хорошим знаком, однако радоваться рано. Двух одинаковых людей не бывает, а значит, время от времени вам придется отстаивать свою точку зрения и свое виденье той или иной ситуации. Когда вы больше не чувствуете необходимости что-либо обсуждать — это явный признак безразличия. По сути, вы просто устали и сдались: вам все равно, быть или не быть вместе.

Вы не стараетесь провести больше времени вместе

Он уезжает в командировку на месяц? Отлично. Взял отпуск? Увы, у вас другие планы — например, работать допоздна. Не обманывайтесь иллюзией, что невозможность провести вместе вечер или выходные — результат влияния внешних, непреодолимых сил. Если вы заметили, что расцветаете в одиночестве и ни капли не скучаете по второй половинке, похоже, что чувств между вами больше нет.

Физическая близость осталась в прошлом

Влюбленность в кого-то по умолчанию подразумевает и влечение, в том числе — физическое. Если вы перестаете хотеть секса, это может быть признаком заката отношений. Физически здоровая влюбленная пара будет хотеть секса — такова природа. Однако если вы разлюбили друг друга, вы можете чувствовать себя скорее друзьями, чем романтическими партнерами, и потому спокойно обходиться без близости даже на фоне доверительного общения.

Вы не планируете свиданий

Свидание — это не обязательно романтический ужин при свечах. Прогулка в парке, завтрак в кофейне у дома, поход в кино — это любой способ провести время вместе с любимым человеком в комфортной для общения обстановке по обоюдному желанию. Когда его нет — вероятно, нет и чувств. Вы просто плывете по течению и в лучшем случае беседуете по бытовым вопросам.

Вы стесняетесь партнера

Влюбленным хочется кричать на весь мир о том, какой замечательный человек рядом с ними. Если вы осознаете, что испытываете смущение из-за пребывания с партнером на публике или сгораете со стыда из-за его поступков — мысленно вы уже отреклись от союза, который не оправдал ваших ожиданий. Похоже, вам не по пути: пора это признать и отпустить друг друга.

У вас есть причины быть вместе, но чувства — не одна из них

Часто люди продолжают жить вместе даже когда от любви не осталось и следа. Когда выключается сердце, включается логика — вы начинаете придумывать оправдания, которые кажутся вам убедительными. Например, продолжать терпеть друг друга ради детей, потому что вам страшно двигаться дальше, или из-за экономической стороны вопроса вроде общей жилплощади. Начинать все сначала в одиночку непросто, но и жить с нелюбимым — прожигание жизни, не иначе.

Вы постоянно сравниваете его с другими

Еще один верный признак того, что вы разлюбили друг друга, — это постоянные сравнения партнера с другими мужчинами. Возможно, вы даже буднично «прицениваетесь» к альтернативным вариантам, словно речь идет не о партнере, а о новом диване, и ловите себя на мыслях о том, какой будет ваша жизнь с тем или иным кандидатом. Все это указывает на отсутствие чувств — в глубине души вы уже смирились с грядущим расставанием и пришли к убеждению, что любые отношения будут лучше тех, в которых вы сейчас.