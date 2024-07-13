Человек — снаружи, волк — в душе: кто такие териантропы

Популярность фурри и квадробики привлекла внимание к териантропам (терианам) — субкультуре, участники которой идентифицируют себя с животными. Она зародилась в 1990-х годах, но широкую популярность обрела с расцветом TikTok. «Лента.ру» рассказывает, кто такие териантропы, чем они занимаются, может ли это увлечение быть опасным и чем оно отличается от похожих субкультур.

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Кто такие териантропы

Териантропы (терианы, тери) — это субкультура, представители которой считают себя животными: кошками, собаками, волками и так далее. Причем, помимо внешних звериных атрибутов, вроде хвоста, ушей и перчаток, напоминающих лапы, териантропы и вести себя стремятся, как животные: в какой-то момент такой человек может начать выть, рыть землю, бегать на четвереньках и даже кусаться.

Слово «териантроп» происходит от латинского слова Theria, обозначающего живородящих млекопитающих — то есть зверей.

Животное, с которым териантроп себя отождествляет, называется териотипом. Обычно представители субкультуры выбирают себе один териотип, но их может быть и несколько. Главная задача териантропа — раскрыть в себе внутреннего зверя: эти люди верят, что внутри них живет волк, кошка, снежный барс или кто-то еще.

В 2016 году Арамонд ВанРахамдальф, возглавляющий группу терианов в Хьюстоне, США (он считает себя волком и вороном одновременно) описал свое восприятие «зверя внутри».

«Мы проходим через пробуждение, чувствуя связь с определенным животным. Это может случиться в зоопарке или в дикой природе. У большинства терианов, когда мы переходим в другое состояние, появляются животные инстинкты, обостряются чувства, ощущения становятся немного сильнее», — Арамонд ВанРахамдальф, териантроп.



По словам ВанРахамдальфа, териантропы просто знают, что они должны ими быть: после «пробуждения» териане перенимают поведение и мироощущение животного, а также начинают чувствовать «недостающие» части тела — например, хвост, когти и уши.

Как понять, что ты — териантроп?

Териане считают себя людьми, которые делят свое тело с каким-то животным. Понять, что внутри живет зверь, можно по ряду признаков.

Шифтинг (сдвиги) — человек ощущает, что переходит в свою животную сущность: иначе мыслит и ведет себя, чувствует фантомные конечности (изначально — ощущение ампутированной руки или ноги, когда человек продолжает чувствовать в ней боль, покалываение, зуд и даже пытается управлять конечностью. В случае териантропии под фантомной конечностью понимают части тела, которые есть у животных, но не у человека), стремится в среду обитания, характерную для его териотипа;

Видовая дисфория — при взгляде в зеркало кажется, что тело не соответствует истинной натуре владельца: например, вместо зубов должны быть клыки, а вместо кожи — перья. В изначальном смысле дисфория означает состояние, при котором человек недоволен собой и своей жизнью, впадая в раздражительность и тревожность. Часто дисфория является сигналом психического расстройства;

Стремление в среду обитания животных, где человек-териантроп чувствует себя как дома; Воспоминания о прошлой жизни в теле животного. Считается, что в процессе медитаций и духовных практик териантроп может вспомнить свои прошлые жизни, когда он был волком, вороном, лисой или кем-то еще;

Нравится одеваться и выглядеть как животное.

Решив стать терианом, человек придумывает себе псевдоним и определяет свое животное. Обычно следующий шаг — найти единомышленников, как правило, через интернет. Например, во «ВКонтакте» есть небольшие закрытые сообщества на 100-200 человек, в которые принимают по запросу. Териане объединяются в группы, устраивают встречи на природе. Участникам необязательно одеваться в костюмы зверей — многие приходят на встречи в обычной одежде.

Чем териантропы отличаются от фурри и квадроберов

Есть несколько молодежных субкультур, представители которых ассоциируют себя с животными. Самая известная из них — фурри. Ее приверженцы увлекаются антропоморфными персонажами — героями мультфильмов, книг, видеоигр. Как правило, фурри переодеваются в любимых героев-зверей, копируют их манеру двигаться и разговаривают от их лица. Также фурри могут придумывать собственных персонажей, разрабатывать для них маски и костюмы.

В отличие от териантропов, фурри отыгрывают персонажей-животных, но не ассоциируют свою личность с ними.

Квадробика — вид активности, своего рода спорт. Обычно квадроберы надевают маски и хвосты, чтобы создать антураж. Главная фишка этого увлечения — как можно точнее повторить походку, бег и прыжки выбранного животного. Чаще всего квадроберы копируют кошек, волков, лисиц. При этом они только повторяют за животными и не пытаются прочувствовать духовную связь со зверем — квадроберы не едят из миски и не воют на луну.

Главная составляющая квадробики — копирование движений животных, териантропия же подразумевает также духовную связь.

При этом многие квадроберы считают себя терианами. Однако для териантропов увлечение квадробикой необязательно.

За что критикуют териантропов

Вызывающее поведение

В мае 2024 года школьница из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа напала на детей в местном парке. Сообщалось, что девочка была в маске кошки, также она ходила по детской площадке на четвереньках и мяукала. В какой-то момент она накинулась на двух мальчиков: одного ударила палкой по спине и ногам, у обоих детей зафиксировали синяки и царапины.

Годом ранее учительница из Великобритании жаловалась, что дети приходят на ее уроки, одетые как животные, с хвостами и ушами. Она предупредила, что все большему числу детей разрешают называть себя животными в школе, и это ненормально. В том же году против школы в Западном Суссексе (Англия) начали правительственное расследование после того, как учитель назвал 13-летнюю девочку «отвратительной». Ученица просто отказалась идентифицировать другого ребенка в классе как кошку.

Попытки копировать поведение животных могут вызывать недоумение у окружающих и даже пугать других людей. Кроме того, некоторые териане, стремясь к «натуральности», могут причинить вред: покусать или поцарапать. Это отмечают и участники схожих субкультур: фурри и квадроберы.

Однако такие обвинения скорее касаются отдельных, агрессивно настроенных териан, — в большинстве своем к субкультуре примыкают дети и подростки, которые просто увлечены темой животных. Они копируют поведение зверей, собираются на сходки и не стремятся кому-то навредить.

Среди териан много несовершеннолетних

В 2016 году участники сообщества териан провели опрос и выяснили, что большинство из них примкнули к субкультуре в возрасте 12-15 лет.

Юный возраст членов сообщества пугает старшее поколение. Ведь териантропия подразумевает уход ребенка в другую реальность, когда совсем юный человек с неокрепшей психикой пытается быть кем-то другим, а не собой.

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Сами териане указывают, что у них нет возрастных ограничений, а большинство участников сообщества «пробуждается» между 8 и 18 годами.

При этом есть отдельный термин greymuzzle (от английского grey — серый и muzzle — морда), которым обозначают терианцев старше 40 лет. Такое вовлечение детей и взрослых в одно сообщество вызывает опасения у родителей.

Негативное влияние на психику

По мнению психологов, чрезмерное увлечение териантропией может указывать на психологические проблемы — одиночество, недостаток внимания и поддержки, внутренний конфликт и даже диссоциативные расстройства (группа психических расстройств, при которых меняется сознание, память, чувство идентичности, а также меняется контроль над телом).

Образ животного может быть маской, за которой человек прячется из-за страха быть непринятым в обществе. Однако если в одних случаях компания единомышленников помогает справиться с внутренним конфликтом, в ситуациях, когда териантроп «заигрался», его проблемы могут усугубиться — как минимум вызывающе звериное поведение будет отталкивать окружающих и обострять чувство одиночества.

Тем не менее психологи рекомендуют не вешать ярлыки на тех, чье поведение кажется необычным и странным.

«Отмотаем на 2007-2008 годы. В моде эмо, готы, вампирская тематика. Но все ли готы устраивают на кладбищах темные ритуалы? Все ли эмо занимаются самоповреждающими практиками? Все ли фанаты «Сумерек» кусают друг друга в шею? Конечно, нет! Это стереотипы, которые часто не имеют ничего общего с реальностью», — Ольга Давыдова, психолог.



Как появились териантропы

С древних времен люди пытались осмыслить идею перехода человеческой души в тело животного или же почувствовать связь «людского» и «звериного» в одном теле. С териантропами связано множество сказок, легенд и фольклорных преданий.

Классически териантропией называют оборотничество — довольно популярный мотив в сказках разных народов. Люди-волки, вервольфы, лисы-кицунэ, шелки (люди-тюлени) встречаются в кельтских, японских и даже славянских мифах.

В некоторых культурах — например, у индейцев и якутских шаманов — существует концепция духовного животного, или животного-духа (spirit animal). Она гласит, что в метафизическом мире есть дух, который заботится о человеке, защищает его, приходит на помощь, делится своей мудростью и становится проводником в потусторонний мир. Человек же разделяет черты своего духовного животного, но «зверь-наставник», хоть и связан с подопечным, все же является отдельной сущностью.

Что же касается субкультуры териантропов, ее можно назвать молодой — в 1992 году в сети Usenet (одна из старейших компьютерных сетей для обмена файлов. Состоит из групп, в которых могут переписываться пользователи. Usenet сильно повлияла на современную интернет-культуру — именно там зародились понятия «ник», «смайл», «троллинг», «флуд», «спам» и так далее. Существует до сих пор, стала частью интернета) фильмы ужасов, но со временем участники группы начали говорить про духовную териантропию, которая объяснялась как опыт принадлежности к силам природы. В 1994 году териантропы собрались на первую сходку в кемпинге в Огайо, США.

В 2000 году появился сайт Werelist — через него териане находили единомышленников и объединялись в группы. На форуме была карта, по которой пользователи могли отследить примерное местоположение терианов по всему миру. В гостевой книге они договаривались о встречах и знакомились.

Символ териантропов

Именно на сайте Werelist в 2003 году разработали главный символ терианов, с помощью которого они могут находить и узнавать друг друга. Это греческие буквы «дельта» Δ и «тета» Θ, наложенные друг на друга. Символ выглядит как круг, вплетенный в треугольник, с горизонтальной чертой посередине.

Со временем у териан появилось больше специализированных интернет-ресурсов, в том числе форум Therian Guide («Руководство для териан») и онлайн-энциклопедия Therian Wiki.

С 2022 года териане стали популярны в соцсетях, прежде всего в TikTok и YouTube. На это частично повлияло распространение квадробики и субкультуры фурри.

Почему люди становятся терианами: мнение психологов

Как правило, терианами становятся на подростково-молодежном этапе жизни, когда люди сталкиваются с проблемой самоидентификации. Психолог Дмитрий Шкинев в беседе с «Лентой.ру» выделил ряд причин, по которым дети увлекаются териантропией:

Влияние образов в массовой культуре и медиа. Мультфильмы, фильмы и книги, в которых главные герои — животные или похожие на них существа, могут способствовать развитию интереса к зооморфизму;

Поиски и создание своей уникальности. Молодые люди испытывают желание выделиться, найти свою нишу и показать свою непохожесть на других;

Увлечение животными может быть выражением более глубоких психологических потребностей, таких как поиск защиты, силы или свободы, которые символизируют те или иные животные.

Может ли териантропия быть опасной для психики

В психиатрии есть термин «ликантропия». Так описывают состояние, когда человеку кажется, что он превратился в животное, чаще всего в волка. Клиническая ликантропия считается синдромом психоза (нарушение психического состояния, при котором больной неправильно воспринимает реальность), может сопутствовать шизофрении и психотической депрессии.

Приравнять эти болезни к териантропии нельзя.

«Если терианство не мешает человеку вести полноценную жизнь, не вызывает конфликтов с окружающими и не сопровождается другими серьезными психическими проблемами, то это может быть просто необычным способом самовыражения», — подчеркнул Дмитрий Шкинев.



«Однако если увлечение начинает негативно влиять на повседневную жизнь, например, приводит к трудностям в учебе, работе или в отношениях с окружающими, то это уже повод обратиться за психологической помощью», — Дмитрий Шкинев, психолог.



По его словам, увлечение териантропией может указывать на ряд психологических проблем:

Внутренний конфликт и диссоциативные расстройства. Человеку сложно принять свою личность и социальную роль. С помощью териантропии он может пытаться сбежать от реальности, что часто происходит у людей с депрессией, тревожными расстройствами и посттравматическим стрессом;

Недостаток общения и эмоциональной поддержки. Молодые люди часто чувствуют себя непонятыми и непринятыми. При использовании зооморфных образов они привлекают внимание к себе, находят сообщество, в котором получают поддержку и ощущают себя частью группы.

Психолог выделил основные тревожные сигналы у детей, которые не стоит игнорировать.

Как понять, что у ребенка-териана проблемы

Ребенок не хочет общаться с семьей и друзьями, проводит все время в одиночестве или только в компании других терианов;

Снизилась успеваемость, нет интереса к учебе и школьным мероприятиям;

Настроение постоянно и резко меняется, ребенок стал раздражительным, апатичным или тревожным;

Резкие изменения в поведении: агрессия, чрезмерная замкнутость;

Ребенок сильно отстраняется от реальности и отказывается выполнять повседневные обязанности.

При этом Дмитрий Шкинев советует сначала поговорить с ребенком и обязательно выразить ему понимание и поддержку. Не нужно критиковать это увлечение, гораздо важнее понять, что за ним стоит, какой смысл ребенок вкладывает в свой образ животного. При необходимости можно обратиться за профессиональной психологической помощью. Этот же совет применим и к взрослым, чье состояние вызывает беспокойство.