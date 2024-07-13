Большинство россиян считают свою семью идеальной

Большинство опрошенных считают свою семью идеальной. Так, согласны с утверждением, что семья, в которой они выросли, является идеальной: 14% абсолютно согласны, а 39% скорее согласны, чем не согласны. В то же время, 12% абсолютно не согласны и 26% скорее не согласны, чем согласны с этим утверждением. Это показало исследование В Фокусе Mail.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Среди опрошенных 57% состоят в браке на данный момент, 18% никогда не были женаты или замужем, 15% — разведены, а 7% — потеряли супруга/супругу.

Исследование также показало, что среди тех, кто состоял в браке, каждый десятый абсолютно согласен с утверждением, что «Семья, которую вы создали, — идеальная», а 54% скорее согласны, чем не согласны с этим утверждением.

При этом около 30% либо скорее не согласны (23%), либо абсолютно не согласны (4%) с тем, что семья, которую они создали, является идеальной.

Большинство респондентов знают о Дне семьи, любви и верности. Среди молодежи 18−24 лет о празднике слышали 48%, но празднуют его лишь 11%. В возрастных группах 35−44 лет и 45−59 лет осведомленность о празднике достигает около 60%, а количество празднующих составляет 30−35%.

Мнение большинства респондентов заключается в том, что День семьи, любви и верности не должен быть объявлен официальным выходным днем.

Наименьшую поддержку такая идея получила среди лиц 18−24 лет (63% против) и среди лиц старше 60 лет (60% против). Наибольшую поддержку инициатива нашла среди представителей возраста 25−34 лет, где 42% выступают за такую инициативу.

Наиболее подходящим возрастом для вступления в брак среди всех поколений респонденты назвали возраст 25−34 года, причем 69% представителей этой возрастной группы поддерживают данный ответ. В возрасте 18−24 лет этот ответ также популярен, с поддержкой 52%. Вторым по популярности оказался возраст 18−24 лет как среди всех респондентов, так и среди представителей разных поколений.