Психолог: перфекционисты редко достигают успеха

В большинстве случаев такие люди упускают возможности из-за патологической боязни совершить ошибку.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Всегда ли тот перфекционист, который перфекционист достигает успеха? Пусть своим неврозом, пусть ценой своего здоровья, но он достигает успеха. Но, как показывает практика, в 92 процентах случаев перфекционисты — это люди неуспешные. Потому что страх ошибки он настолько велик, настолько ими управляет, что, когда перед ними появляются новые возможности, и когда перед ними появляется какая-то неопределённость с возможностями, перфекционист отказывается. Отказывается, потому что в любой неопределённости, в любой новизне всегда зашиты ошибки. А страх перед ошибкой у них паталогический, как перфекционизм паталогический, так и страх ошибиться. Поэтому, когда у них появляются такие возможности, они могут себе это объяснить, почему не могут это сделать, какую-то логику к этому привяжут. Если им это будет нужно. Они отказываются от возможностей, от очень больших, очень серьёзных».



Ранее Елена Соловьёва связала пагубные привычки с суицидальными наклонностями. Причиной таких зависимостей могут быть травмы, пережитые в пубертатном возрасте. Исправлению способствует длительная работа с психотерапевтом.