Каких мужчин предпочитают женщины

Исследователи из израильского университета обнаружили, что ключевым фактором, отвечающим за взаимное притяжение мужчины и женщины являются сонастроенность и синхронизация.

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Результаты своего открытия специалисты опубликовали в авторитетном научном издании Nature. Первоначальную гипотезу они проверили посредством ряда экспериментов.

Выяснилось что так называемые «мурашки по коже» начинают бегать при возникновении совместного дыхания, сердцебиения и электрической активности кожи.

Ученым также удалось установить, что для выявления таких параметров совместимости хватает всего двух минут общения между представителями обоих полов.

Если «физика» и «химия» совпадают, то уже через несколько минут будущие партнеры демонстрируют высокую синхронизацию в движениях каждый относительно другого.

Сравнить уровни электрической активности в коже испытуемых пар ученые смогли с помощью специальных браслетов. Интересно, что первенство в определении такого сходства всегда принадлежит женщинам: именно у них первых возникают те самые «мурашки по коже», в отличие от мужчин, которые испытывают сходные ощущения позже.