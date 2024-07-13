Пробуй новое: почему иногда стоит принять спонтанное решение

Все мы в повседневной жизни полагаемся на устоявшиеся привычки и шаблоны поведения, которые облегчают работу, общение и взаимодействие с миром. Но, с другой стороны, это мешает увидеть новые возможности, взглянуть на происходящее свежим взглядом. К Дню хаоса и беспорядка, который приходится на 14 июля, специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве» о положительных сторонах спонтанности и о способах ее развития.

© Вечерняя Москва

В чем прелесть спонтанности

Стереотипность, несмотря на немного негативный оттенок этого слова, — это не всегда плохо. Привычные действия помогают более эффективно справляться с задачами, повседневными делами, экономят время и силы. Если есть наиболее короткий маршрут до места работы, то зачем, особенно с утра, изобретать велосипед и делать крюк? Стандартные реакции вырабатываются со временем не просто так, а как оптимизация рутины.

С другой стороны, делая одно и то же раз за разом, очень легко оставить за скобками что-то новое, имеющее потенциал для совершенствования. Без свежего взгляда на что-либо есть вероятность попасть в ситуацию, когда привычный образ жизни не дает нужных результатов. И приходится искать новое решение, более адекватное и разумное. Это может произойти и в профессиональной среде, и в отношениях, и в творчестве.

Не стоит каждый день выдумывать что-то виртуозно необычное, переиначивать жизнь на новый лад — тогда происходящее становится совсем уж непредсказуемым и стрессовым. Однако спонтанность, неожиданность решений может быть крайне эффективным и продуктивным инструментом для самых разных сфер. Развить такой подход вполне реально следующими путями.

Обращайте внимание на собственные желания

Нередко мы хотим что-то сделать (сходить прогуляться в парк после работы, насладиться давно желанным блюдом, посетить концерт), но нас останавливает рутина или банальная усталость после трудового дня, хотя возможности для этого есть.

Учитывая собственные ресурсы, прислушайтесь к себе: хотите ли вы это сделать, какие эмоции получите в итоге и какие чувства испытаете, если этого не произойдет? Иногда стоит дать себе право на что-то, выходящее за рамки привычного распорядка.

Развивайте нестандартность

Попытайтесь посмотреть на вещи непривычным способом. Часто одна проблема или задача имеет несколько решений, нужно только посмотреть на это с другой стороны, как бы мысленно повертеть в руках. Это даст пищу для размышлений и, возможно, новые инструменты для реализации задумки или проекта.

Погружайтесь в новые области

Любите кино, в частности драмы? Посмотрите несколько хороших комедий. Из музыки предпочитаете тяжелый рок? Ознакомьтесь с классикой. Такой подход дает представление о новых и неожиданных сферах, свежие идеи для собственной активности.

Даже банальная прогулка по историческому центру и тихим улочкам, где вы никогда прежде не бывали, создаст ощущение новизны, атмосферу неизведанного со своим особенным шармом.

Будьте естественными

Хотя все мы живем с учетом каких-то разумных ограничений, тем не менее иногда хорошо выходить за некие допустимые границы. Хочется посмеяться, потому что с утра хорошее настроение? Замечательно. Улыбнитесь прохожим.

Взгрустнулось? И такое тоже случается. Каждое состояние дает свои мысли и образы, а это является толчком для творчества в самом широком смысле слова.

Но, опять же, не стоит перегибать палку, особенно в общении: если очень захочется не сдерживать себя в эмоциях и кому-то нагрубить (что тоже бывает), то лучше десять раз подумать о последствиях и постараться переключить мысли на позитив.

Принимайте ошибки

Никто не идеален. И как бы банально и избито это не звучало — такова наша действительность. Поддались порыву и решили приготовить сложное блюдо, в итоге пустив деньги на ветер и потратив силы на долгую уборку кухни? Наверное, расчет был на позитивный результат, но стоит принять и тот, что есть.

Конкретная неудача — не признак нашей бесталанности. Что-то выйдет как надо, что-то — нет. Простое осознание данного факта поможет избавиться от самобичевания и плохого настроения. При желании, сделайте еще одну попытку или же переключитесь на совсем иное занятие.

Поработайте над собой

Чем старше человек, тем менее непосредственным, спонтанным становится его поведение ввиду накопившихся привычек и опыта. Но здесь могут иметь место и другие оттенки ситуации:

Страх перед новым;

Своеобразное табу на развлечения, когда веселье воспринимается чем-то неуместным;

Стремление к контролю за всем происходящим и многое другое.

Эти вещи мешают раскрыться, отвлечься от рутины и снять стресс. Если такие затруднения есть, правильнее будет поработать с психологом, чтобы найти причины психологических барьеров и сформировать открытость к действиям, что разнообразит повседневность и научит радоваться мелочам.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.