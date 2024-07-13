Как часто нужно заниматься сексом в отношениях

Психолог Кокс: частота секса в отношениях зависит от возраста партнёров. Как отметила психолог и секс-тренер Трейси Кокс, многие пары слушают рассказы друзей об интимных похождениях, сравнивают со своими более скромными успехами и расстраиваются. Однако на самом деле норма секса у каждой пары своя, и эксперт рассказала, как её рассчитать.

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Норма секса в паре

По словам психолога Кокс, количество интима у пары в месяц обычно зависит от нескольких условий, сообщило Daily Mail. Среди них:

Возраст партнёров (до 25 лет пара может в норме заниматься сексом до 11 раз в месяц, от 25 до 35 — 8−9 раз, после 37 — 6−7 раз). Длительность отношений (в первый год пары могут спать вместе до 146 раз, но во второй это количество уже сокращается вдвое). Пол партнёра (чаще всего мужчины на протяжении всех отношений в равной степени хотят близости, а женщины нет: в начале отношений 60% хотят частого секса, но спустя 20 лет — всего 20%). Качество секса (чем он лучше — тем чаще хочется его повторять).

Секс по расписанию

Ранее в Сети стал набирать популярность тренд — интим по графику. Сексологи утверждали, что это помогает укрепить отношения. «Секрет фирмы» пообщался со специалистами, и их мнение о такой практике можно узнать здесь.