Эксперт рассказала, в каком возрасте наступает пик сексуальности женщины

Сексолог Наталья Луговая заявила, что женщина переживает самый яркий период сексуальности в 60 лет, сообщает издание Lady Mail.ru.

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В обществе по-прежнему существуют стереотипы относительно возраста, однако все может быть совсем иначе.

Сексолог напомнила, что климаксом называется переход от фертильности до последней менструации, а затем наступает менопауза.

Луговая для начала рассказала о негативном сценарии, описав его с точки зрения физиологии. Менопауза – неизбежный этап, который может сопровождаться превращением фигуры из «песочных часов» в «яблоко», ухудшением состояния волос и кожи. Кроме того, может скакать давление, болеть суставы и сердце, а либидо снижаться.

Однако, менопаузу можно принять и скорректировать все симптомы, не демонизируя их. После 50-60 лет женщина вполне может оставаться красивой и полной энергии.

Чтобы легче перенести первую фазу климакса, нужно улучшить работу ЖКТ, поскольку в это время организм занят выведением метаболитов эстрогенов. Второй фазой является снижение уровня самих эстрогенов, которые отвечают за либидо. Женщина может потерять сексуальное желание, испытывать эмоциональные качели, однако и это не приговор. Если работать над адаптацией к перестройке организма, восполнять дефициты витаминов и гормонов, следить за правильным питанием, то все эти фазы пройдут почти незаметно.

Луговая отмечает, что если вы справились со всеми физиологическими процессами во время климакса, то менопауза – самое лучшее время пожить для себя. Дети уже выросли, у женщины есть стабильность и налаженный быт, и она может начать реализовывать все свои мечты и фантазии. Гормоны перестают управлять женщиной, она становится внутренне очень стабильной, понимает свое тело и готова исследовать желания и тело партнера, подчеркивает сексолог.

Чтобы спокойно пройти перестройку организма, существует несколько техник и правил.

Во-первых, нужно укреплять мышцы тазового дна, чтобы избежать опущения внутренних органов и недержания.

Во-вторых, следует стабилизировать нервную систему, научиться пребывать в спокойствии и тишине.

В-третьих, сексолог советует научиться раскрепощать свое тело, что поможет осознать наличие ресурсов внутренней энергии.

Многие научные исследования говорят о том, что после наступления менопаузы женщины испытывают улучшения в сексуальной жизни, то есть пик сексуальности приходит именно на возраст 60 лет.