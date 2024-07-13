Психологи объяснили, в чем заключается суть методики «Семейная фотография»

Конфликты и недопонимание в семье часто перерастают в бурные выяснения отношений. Каждая из противоборствующих сторон старается отстоять свою позицию: обвинителя, жертвы, судьи или случайного свидетеля. Перейти к реконструкции общения мешают сильные эмоции, недосказанности, события из прошлого. Обойти этот сценарий помогают психологические техники, например, упражнение «Семейная фотография».

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В чем заключается суть методики?

Этот методика используется для анализа структуры семьи, ролей, общения и взаимоотношений внутри семьи. Она позволяет изучить влияние прошлого на настоящее. Эта техника поощряет членов семьи подвергать сомнению родовые мифы, правила, системы установок и роли, которые играют люди.

Как выстраивается работа с психологом и фото?

Перед консультацией психолог предлагает маме, папе и детям принести фотографии, которые имеют для них какое-либо значение – могут сказать нечто существенное о взаимоотношениях в семье. Число фотографий ограничивается примерно до 5-10 штук.

На встрече с семьей начинается обсуждение принесенных фото. Каждому члену семьи уделяется до 15 мин, во время которых он представляет выбранные им фотографии и рассказывает о событиях, запечатленных на снимках. Психолог с помощью вопросов проясняет, почему именно эти фото были выбраны, какое значение имеют для человека, какие чувства вызывают.

При этом консультант обращает внимание не только на повествование, но и очередность: какая фотография является первой, какая – последней. Имеет значение и скорость показа, степень интереса или тревожности, а также поведение членов семьи во время всего действия: серьезны ли, шутят ли, нервничают и т. д.

Что может спросить психолог?

Психолог задает вопросы о людях и местах, изображенных на фотографии, об общем настроении, атмосфере, царившей на снимке. Предлагаются примерно следующие вопросы:

«Кто эти люди на фотографиях?»;

«Помните ли вы, что происходило во время съемки?»;

«Какие чувства вызывало совместное времяпрепровождение в кругу семьи в этот день?»;

«Кто делал этот снимок?»;

«Что случилось после того, как фотограф щелкнул объективом фотоаппарата?»;

«Расскажите, пожалуйста об этой комнате»;

«Почему люди одеты именно так, а не иначе?».

После работы с психологом задать вопросы о снимках могут и другие члены семьи. Присутствующие делятся своими наблюдениями, чувствами и эмоциями, когда кто-то из близких рассказывал о фото. Это помогает открыть новые перспективы поведения внутри семьи.

Просмотр семейных фотографий может стать увлекательным процессом, который поможет укрепить отношения и справиться с негативными переживаниями. Психолог обсуждает с участниками такие важные аспекты семейной жизни, как власть, зависимость, близость, тревожность и распределение ролей между мужчинами и женщинами.

Ситуационные конфликты как будто отходят на второй план, и каждый из членов семьи начинает уделять больше внимания коммуникации, могут вспомниться какие-то непрожитые истории, непереработанные сильные эмоциональные переживания. Проходя их заново – уже в безопасной атмосфере, – люди быстрее приходят к пониманию и принятию себя и друг друга.

Попробовать подобное упражнение можно с психологами Регионального центра «Семья». В нашем штате только квалифицированные специалисты, которые ежегодно пополняют банк действующих методик, в том числе во время обучения и практики.

Попробуйте доверить свою боль грамотным психологам, и вы сами увидите, как это работает во благо семьи.

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