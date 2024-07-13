Управляем эмоциями: как справиться со страхом и злостью

Эксперты рассказали, как взять под контроль негативные эмоции с помощью специальных упражнений, сообщает издание Psycholosies.

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Любые эмоции связаны с состоянием тела: например, мы испытываем грусть и плачем с помощью слезных желез, смеемся посредством использования дыхательной системы. Все это происходит неосознанно, но абсолютно любая эмоция задействует тело.

Таким образом, напряжение, злость и страх можно ослабить и проконтролировать, используя несколько техник.

Если вы испытываете резкий приступ страха, эксперты рекомендуют остановиться и сделать десять глубоких вдохов. Такое дыхание заставляет расслабиться грудобрюшную диафрагму, снимает гиперспазм, и человек начинает ощущать себя гораздо легче.

Чтобы научиться дышать правильно всем телом, необходимо сделать следующее:

Сядьте ровно на подушки или на стул. Сделайте вдох животом таким образом, чтобы на вдохе он расширялся, а на выдохе мягко сжимался.

Направляйте свое внимание на область носа и попробуйте замечать, как воздух входит внутрь и как будто проходит вдоль позвоночника.

Дышите так от трех до пяти минут и после этого отметьте, стало ли вам спокойнее.

Для того, чтобы научиться брать эмоции под свой контроль, подходит любая гимнастика для расслабления, например, цигун.

Кроме того, специалисты советуют освоить больше дыхательных практик. Можно изучить даосские практики или нейгун.