Выгода тает на глазах: как не попасться на уловки продавцов

Около 34 процентов россиян ежемесячно делают покупки на распродажах, приводят данные специалисты крупного сервиса для размещения объявлений о товарах. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки продавцов.

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Фиксируйте цены

Если вам давно приглянулась какая-то вещь, то обратите внимание на ее точную стоимость до скидок.

"Может быть так, что скидка на распродаже на самом деле не такая уж выдающаяся. Например, продавец может искусственно завысить прежнюю стоимость на ценнике и при этом сделать скидку 5–7 процентов, а не 30–40, как указано", — рассказала маркетолог Дарья Васильева.



Сравните цены в разных магазинах

Цены в онлайн- и офлайн-магазинах могут отличаться.

"Дешевле всего, как правило, брать товары на маркетплейсах. Продавцу невыгодно долго держать продукцию на складе. Ему нужно быстрее избавляться от товара", — добавила эксперт.



Ищите дополнительную выгоду

Бывает так, что на распродажах можно получить не только скидку, но и дополнительный кешбэк или даже вещь в подарок.

"Изучайте условия, но анализируйте все тщательно. Дополнительная выгода часто просто склоняет вас к очередной ненужной трате", — добавила Дарья Васильева.



Ориентируйтесь на сезонные вещи и технику

Выгоднее брать на распродажах технику, сезонные вещи. Их стремятся быстрее продать. И на эти категории дают большие скидки.

Прямая речь

Александр Цапликов, экономист: