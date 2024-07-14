Обнаружена новая причина измен

Основными причинами измен являются индивидуальные склонности людей, такие как собственная приверженность отношениям и «порог искушения». Это установили ученые Калифорнийского госуниверситета, сообщает портал Deviant Behavior.

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Они выяснили в исследовании, что решение о неверности является индивидуалистическим качеством. Отмечается, что более частый секс и развитие глубокой связи с партнером не может сдержать человека, который решил изменить.

Таким образом, ссоры и недопонимания, являющиеся популярными причинами неверности в обществе, представляют собой лишь отговорку, пишет «Аргументы и Факты».

— Решение сохранять верность — сугубо личное решение, и в любой момент человек может сказать, что больше не хочет поддерживать отношения, чтобы избежать измены своему партнеру, — заявили ученые.



Канадские ученые выяснили, какие характеристики личности человека влияют на вероятность измен в отношениях или браке. В ходе исследования выяснилось, что на измены чаще всего идут мужчины с низким уровнем доброжелательности и высоким уровнем экстраверсии, а что касается женщин, подозрения должны вызывать частые невротические состояния и проявления нарциссизма, а также склонность к манипулятивному поведению.