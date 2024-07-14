Согласно новому исследованию ученых МГУ, опубликованному в «Известиях», современным мужчинам стало выгоднее вступать в брак, чем женщинам. По приведенным данным, доходы женатых растут в течение первого года со свадьбы. Что происходит с зарплатами их жен и какие еще факторы могут положительно влиять на увеличение семейного бюджета — в материале NEWS.ru.

Почему брак положительно влияет на зарплату мужчин

По наблюдениям ученых, после женитьбы доходы мужчин начинают расти — в среднем на 5140 рублей буквально в течение первого года брака. Как говорится в исследовании, если они просто сожительствуют с девушкой, зарплата тоже увеличивается — на 4,8%.

Ситуация у замужних женщин совершенно другая. Ученые подсчитали, что с рождением каждого ребенка в среднем ее заработок становится меньше на 3%. Развод не влияет на доходы мужчин и женщин, отмечается в материале.

Что еще влияет на зарплату мужчин в браке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил в беседе с NEWS.ru, что исследование и правда доказывает: мужчинам выгодно жениться. Увеличение зарплаты женатых мужчин может быть связано не только с самим браком, но и с увеличением ответственности и мотивации к заработку, предположил он. По мнению Деева, также важна поддержка жены в карьерном росте.

Адвокат Сергей Жорин, который около 25 лет занимается разводами, отмечает, что браки бывают как удачными, так и несчастными. По его наблюдениям, в первом случае мужчина действительно становится более благополучным — правда, в основном из-за сокращения расходов, а не роста доходов.

«Ему больше не нужно тратить деньги на одновременное обольщение разных девушек, он начинает питаться дома, а не в ресторанах и кафе. А если супруга не нервирует и создает комфортную среду для работы, у него появляется много времени для профессионального роста», — объяснил Жорин.





Адвокат не исключил, что, если мужчина несчастлив в браке, он может даже спиться и потерять работу.

Почему еще женщины могут потерять в доходах в браке

Рассуждая о карьере замужних женщин, Жорин не советует оценивать только материальные факторы по принципу «здесь и сейчас».

«Да, дамы часто начинают больше заниматься домом, после рождения ребенка уходят в декрет, а затем тратят время и силы на воспитание детей и быт и поэтому теряют в доходах. Но дети — это долгосрочная инвестиция, ведь новые рабочие руки могут принести семье неплохие дивиденды», — считает Жорин.



По мнению Деева, замужество может быть менее выгодным для женщин — особенно с учетом рождения детей. Однако он напомнил, что существует еще много факторов, влияющих на их доход.

«Необязательно, что в вашей ситуации вы резко разбогатеете или потеряете должность», — заключил эксперт.



Проводили ли альтернативные исследования

В конце 2021 года Высшая школа экономики опубликовала другие данные. По информации ученых, проанализировавших российские и зарубежные исследования, мужчины, состоящие в браке и/или имеющие детей, зарабатывали в среднем больше холостых и бездетных. Однако эксперты допустили, что так происходит не всегда и не во всех странах: разница в доходах зависит от национальной культуры, распределения обязанностей в семьях и госполитики.

Во ВШЭ провели исследование среди россиян мужского пола в возрасте 25–35 лет в период с 2014­ по 2017 год. В первую очередь выяснилось, что у размера доходов мужчин есть большая связь с наличием детей, нежели с браком. Статистически, если вы мужчина и у вас есть ребенок, вы в среднем зарабатываете на 24% больше, чем молодой бездетный россиянин. Женатые также зарабатывают больше одиноких (на 29%) и работают на 6% дольше (в часах в неделю). Однако на основе подсчета средних значений говорить о какой-либо причинно-следственной связи нельзя, добавили ученые.

Что не так с теорией о более высоких заработках в браке

Есть вероятность, что и на семейное положение, и на уровень заработков воздействуют и третьи факторы, например личные качества мужчины: активность, коммуникативные навыки, амбициозность, организованность. Возможно, женщины изначально предпочитают людей с такими характеристиками для партнерских отношений. С другой стороны, для кого-то создание семьи может компенсировать отсутствие успехов на рынке труда.

«Осложняют поиск причинно-следственной связи и меры поддержки со стороны государства и компаний, продвигающих семейные ценности: они могут повлиять как на доходы, так и на решение о вступлении в брак или рождении ребенка. Свой вклад вносит и экономическое положение в стране», — говорят экономисты из ВШЭ.



Для оценки каждого из факторов и определения направления влияния ученые использовали метод «разность разностей», который часто применяется для анализа последствий реформ и изменения госполитики. Экономисты учитывали, в каком порядке произошли события (например, женитьба последовала за повышением зарплаты или наоборот).

Могут ли доходы мужчин вырасти в гражданском браке

Исследователи получили несколько любопытных результатов. Так, у мужчин, состоящих в гражданском браке, заметно выше среднего доходы за год до и через год после рождения ребенка — на 22% и 28% соответственно (в тот же год значимой разницы нет). У законных мужей таких изменений не зафиксировано. Возможно, это связано с тем, что появление ребенка в браке чаще планируется заранее и мужчина может принять меры (сменить работу, добиться повышения зарплаты или продвижения по служебной лестнице) раньше, чем за год до его рождения, пишут исследователи.

А вот вступление в брак не влечет за собой роста доходов или продолжительности рабочей недели ни у тех мужчин, у которых есть ребенок, ни у бездетных, сделали вывод в «вышке». Скорее всего, это объясняется тем, что большинство пар начинают жить вместе задолго до свадьбы и заключение брака не меняет социального статуса мужчины и не влияет на его мотивацию зарабатывать больше, полагают ученые.