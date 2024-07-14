Почему возникает любовь с первого взгляда

Израильские учёные выяснили, что симпатия и влечение между людьми могут возникнуть всего за две минуты благодаря синхронности сердцебиения и дыхания. Выводы ученых были обнародованы в журнале Nature.

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Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученмы пришлось провести два эксперимента. В первом участники наблюдали за актёрами, которые в точности воспроизвели первое свидание. Во втором участники принимали участие в быстрых свиданиях.

Выяснилось, что оба представителей пола больше всего проявляли симпатию и влечение к тем, кто мог быстро настроиться на их волну и чьи движения совпадали с их. Например, они одновременно покачивались, перекидывали ногу на ногу, улыбались и кивали.

Также было обнаружено, что женщины симпатизировали тем мужчинам, которые могли вызвать у них мурашки по коже за две минуты. Чем эмоциональнее, нежнее и чувственнее был предстаивтель прекрасного пола, тем чаще женщины закрывали глаза на его внешность.