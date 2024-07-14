«Мне хочется плакать». Женщина пожаловалась на испорченный отдых из-за незваных родственников

Не всегда супруги ладят с родителями друг друга. Одна девушка пожаловалась на форуме Mumsnet, что ее отпуск будет испорчен из-за незваных родственников мужа.

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Жительница Великобритании, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что каждый год она берет отпуск на работе и отправляется с мужем и детьми в Корнуолл. Все шло по плану до тех пор, пока девушка не узнала о планах родителей супруга наведаться к ним в гости. Судя по всему, на целую неделю.

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«Мне хочется плакать. Это время моего отдыха, а с ними я никак не смогу расслабиться. У них, в свою очередь, тоже будут совершенно другие ожидания относительно того, что мы будем делать в отпуске. А еще они недостаточно проворны, чтобы дойти до пляжа».



Героиня истории обратилась к пользователям форума за советом: стоит ли ей сказать любимому, что она хочет отдохнуть без его отца и матери? Не обидится ли он?

«Скажите ему «нет» и все. Нет, нет, нет, это ваш отпуск, а не их. Предложите провести с ними выходные», «Будьте смелее и скажите «нет». Объясните: «Это наш отпуск, у нас уже есть планы на него», —поддержали девушку на Mumsnet.



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