Любовный треугольник: что это и кто в нем выигрывает

Треугольник — самая устойчивая фигура в геометрии и на самом деле измены происходят в парах чаще всего из-за того, что система из двух человек становится нестабильной. Она начинает рушиться, партнером чего-то не хватает. И для того, чтобы удержать их вместе, в эту систему приходит третий человек. Психолог Мария Курт рассказала о том, какие преимущества получает каждый участник такого любовного треугольника.

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«Любовница, как не парадоксально, в большинстве случаев удерживает пару вместе, чтобы они не разошлись. К примеру, мужчина изменяет женщине — это его способ получить чувство значимости, сексуальности, востребованности. Ему не хватает этого в отношениях с его собственной женщиной, и чтобы с ней не расставаться, на место этого недостающего ощущения приходит третья фигура. Это любовница, в которой он пытается «добрать» то, что ему не хватает в отношениях с женой», — поясняет психолог Мария Курт.



Измены — это выгодная система для всех ее элементов: мужа, жены, любовницы. Возникает вопрос, как это может быть? Это же больно и неприятно, осознанно на это никто не соглашается. Но на самом деле, если рассмотреть каждого участника этой работающей системы, то в каждом паттерне его поведения найдется тысяча причин, почему ему это выгодно.

Любовница

Девушка, которая приходит третьей в пару и борется за любовь. На самом деле девушке или женщине, которая заходит в чьи-то отношения, по ее собственным внутренним убеждениям нельзя быть выбранной. Для нее отношения вдвоем с человеком — это небезопасно, глубокие связи ее пугают. Поэтому она выбирает систему, в которой она будет третьей. И здесь будет проигрываться программа, которая не позволит ее выбрать. Она постоянно находится в соревновании, в конкуренции за внимание с женой. Это для нее подтверждение собственной самоценности через иллюзию выбора, когда мужчина проводит время с ней. Но на самом деле это самообман, потому что в этой системе в глубину не уходит никто, и выбора одного партнера там не существует. Любовница испытывает страх душевной близости, страх отношений, это конкуренция, которая перепроигрывается из детских паттернов, то есть это ощущение, когда приходится конкурировать за любовь в семье. Например, это мог быть брат или сестра, с которыми приходилось бороться за любовь родителей.

Или еще пример — сломанная система отношений между мамой и папой, когда дочка встала на роль психологической любовницы в родительских отношениях, чтобы добрать так чью-то любовь. Это более глубинные вещи, которые требуют индивидуального разбора. Так просто эту систему не понять, но такие вторичные выгоды тоже бывают.

Жена

Жена тоже не хочет быть тотальной выбранной. Жена, также, как и любовница соглашается на меньшее. Она не чувствует, что по настоящему достойна любви. И из-за этого она соглашается на боль, в которой также соревнуется. Здесь говорится про ту жену, которая знает про измену и при этом сохраняет семью, повторяя из раза в раз сценарий боли, истерики, ругани, скандалов. На самом деле внутренняя основная проблема в самоощущении такой женщины. Это подтверждение собственной ненужности, недостойности, уверенность в том, что она не может быть достойна любви.

Муж

Какие вторичные выгоды получает он? В такой системе у мужчины перепроигрывается состояние предателя. Ведь на самом деле ему не очень хорошо и приятно в таком треугольнике. Мужчина также испытывает эмоциональную боль, его также терзает чувство вины. Если у мужчины есть семья: жена, дети и при этом он выбирает быть с другой женщиной, он не может чувствовать себя постоянно хорошо и в гармонии с самим собой. Конечно в том случае, если это не нарциссическая личность.

Мужчину, который изменяет, так или иначе, раздирает боль предательства, за то, что он делает больно то одной, то другой. Причина может крыться в недостатке собственной значимости, заполнении чувства внутренней неполноценности. В отношениях с женой ему не хватает ощущения, любви, наполненности, которые он и добирает на стороне, так как он не понимает, что ему нужно сделать, чтобы получить эти чувства в отношениях. Он не осознает, какую глобальную работу нужно провести над собой и над отношениями с любимой женщиной, чтобы их наладить. Чтобы заполнить внутреннюю пустоту не через измену, а через работу над самим собой. Это ведь на самом деле сложно, намного легче восполнить недостающее в других отношениях. Но эта история недолговечная, которая делает больно всем участникам треугольника.

У каждого из участников такого треугольника проигрываются паттерны, что любовь — это боль. У каждого элемента этой системы, скорее всего, восприятие прямо пропорционально боли, в которой нужно ее проигрывать. Такая проблема часто идет из детства, когда участники впитывали паттерны, которые видели внутри своей семьи и среди тех взрослых, которые их окружали. Когда любовь — это не безопасно, когда измены — это норма. И то, от чего хотелось бежать, может активно притягиваться. Если в детстве видишь, что мама страдает потому, что папа ей изменяет, и ненавидишь это, из-за неприятия держишь на ней фокус внимания. А так, как туда направляется большое количество энергии, то притягиваются какие-то похожие ситуации в свою жизнь и сложно им сопротивляться.

Желание проигрывать такие сценарии проходит только в результате серьезной терапии, когда смещается фокус внимания на то, что хочется поменять. Все эти истории следует раскладывать по «кирпичикам» и искать первопричины, переписывая цепочки убеждений и травм, в результате которых сложилась эта выгодная система. Такие истории лечатся только длительной терапией, с постоянным фокусом на понимание.