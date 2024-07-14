Способность «синхронизироваться» делает вас привлекательнее и сексуальнее: исследование

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Communications Psychology, те, кто естественным образом «зеркалит» своих партнеров, с большей вероятностью будут приглашены на второе свидание. Сам феномен физиологической синхронности учеными давно изучен и считается ключевым аспектом совместимости, в том числе — романтической: при общении могут сонастраиваться дыхание, сердцебиение и даже уровень гормонов. Аналогичный процесс происходит у родителей и младенцев.

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Однако на этот раз исследователи поставили цель выяснить, вызывают ли синхронные движения тел притяжение или они сами — побочный эффект уже формирующейся связи. Сперва 144 участника отсматривали видео с разной степенью синхронизации изображенных на нем партнеров. После просмотра видеороликов участники оценили мужчину и женщину на видео, основываясь на их привлекательности, а также на том, насколько сильно их влечет друг к другу.

На втором этапе ученые провели «быстрые свидания» между 24 мужчинами и 24 женщинами с использованием браслетов, замерявших физиологические показатели, опросников и теста на способность поддерживать ритм метронома.

«Мы обнаружили, что способность к синхронизации стабильна и независима от задач и партнеров», — объяснил автор исследования Шир Ацил.



Чувствительные люди, которые умеют подстроиться под партнера, неизменно оцениваются как более привлекательные.

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