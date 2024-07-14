Мужчина приревновал жену к новорожденной дочери из-за одной фразы

Рождение ребенка кардинально меняет жизнь. В этом на собственном примере убедился новоиспеченный отец, о котором шла речь в публикации на форуме Reddit.

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Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что несколько недель назад родила своего первенца. Когда она взяла дочку на руки в первый раз, начала плакать от счастья. Затем новоиспеченная мама произнесла простую фразу, которая, по ее мнению, была совершенно невинной, но в итоге ранила ее мужа.

«Я не думала, что смогу так сильно полюбить человека».



Позже супруг сказал ей, что эти слова его обидели.

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«Мол, это выглядело так, будто я люблю нашу дочь больше, чем его. После моего удивленного взгляда он остановился, но вчера снова поднял эту тему. Я сказала ему, что, честно говоря, да, я люблю нашу дочь и никогда не испытывала такой любви к другому человеку. Он сказал, что большинство «нормальных людей» согласятся с тем, что это обидно слышать».



Пользователи форума же поддержали девушку.

«Я слышал, как и матери, и отцы выражали чувства, схожие с теми, что вы озвучили. Любовь к ребенку не похожа ни на что другое», «Моя любовь к своим детям безусловна, моя любовь к партнеру — нет».



Ранее «Рамблер» рассказывал о женщине, которая до последнего скрывала рождение ребенка от родной матери.