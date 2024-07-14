«Мне не позволено перерасти его». Мужчина не рад карьерным успехам жены

Не все умеют искренне радоваться успехам окружающих. Даже если речь идет о самых близких людях – например, жене. В этом убедилась девушка, которая пожаловалась на своего супруга на форуме Mumsnet.

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Автор поста, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что когда-то давно она работала в одной фирме со своим нынешним супругом. Дела у нее шли намного лучше, чем у него. В итоге мужчина уволился и открыл свой бизнес, а героиня истории осталась в той же компании.

Недавно девушка узнала, что станет партнером – наконец-то свершится то, к чему она так давно шла, – и поспешила поделиться радостной новостью с возлюбленным. Он, казалось бы, отреагировал так, как положено, но чувствовалось что-то не то.

«Потом он признался, что не уверен, не совершаю ли я ошибку. Я ответила, что работала над этим годами, к тому же всегда смогу уйти, если захочу».



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Супруга, по всей видимости, этот аргумент не особо убедил.

«Но у меня такое чувство, что с тех пор он все еще ведет себя странно. Как будто для него стало личным оскорблением, что я преуспела там, где он не преуспел. Кажется, что мне не позволено перерасти его».



Мнения пользователей разделились. Одни заверили девушку, что муж ведет себя нерационально, и ему нужно разобраться со своей самооценкой. Другие отметили, что ей стоит разделить его переживания, поддержать любимого и сходить с ним к психологу.

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