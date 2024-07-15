Психолог рассказала о влиянии белых ночей на сон

Психолог Новоуренгойского психоневрологического диспансера Татьяна Дусалиева рассказала, как белые ночи влияют на сон.

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«Солнце в период белых ночей практически не заходит за горизонт. Так как тёмное время суток не наступает, то резко нарушается выработка мелатонина — гормона, который отвечает за сон. Производство этого гормона происходит исключительно в полной темноте», — цитирует эксперта URA.RU.



По её словам, нарушение биоритма вызывает повышенное возбуждение, и организм испытывает стресс.

Специалист советует соблюдать «гигиену сна». В частности, нужно проветривать помещение, использовать шторы из плотной ткани, при необходимости можно надевать маску для сна.

Ложиться спать желательно в одно и то же время.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что в жару взрослым безопасно находиться под солнцем до двух часов подряд, детям — до часа.