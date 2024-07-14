Как личность нарциссов меняется с возрастом

Нарциссическое расстройство личности, то есть психическое состояние, при котором чувство собственной значимости человека аномально высоко, встречается довольно часто. Им могут страдать до 5% населения. Новое исследование показало, как меняются со временем люди с этим расстройством.

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Эксперты обнаружили, что с возрастом люди обычно становятся менее нарциссичными. Этот показатель снижается по мере перехода человека от детства к пожилому возрасту.

При этом различия между людьми всё равно остаются примерно на одном и том же уровне. То есть те, кто в детстве был более нарциссичен, чем сверстники, остаются такими же и во взрослом возрасте.

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Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Psychological Bulletin. В рамках этой работы учёные проанализировали данные 51 исследования, каждое из которых измеряло, как менялся со временем уровень нарциссизма участников. Приняли участие в исследованиях в целом 37 247 человек в возрасте от 8 до 77 лет. Из них было 52% женщин и 48% мужчин.

Оказалось, что все три типа нарциссизма (агентный, антагонистический и невротический) снижались в период с детства до старости. Одним из ограничений исследования было то, что большая часть работ проводилась в США и Западной Европе.