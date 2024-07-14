«Это начинает меня беспокоить». Девушка ревнует жениха к его родной сестре

Иметь теплые отношения с родственниками прекрасно. Однако так могут считать не все…

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Одна девушка поделилась на форуме Reddit следующей историей из своей жизни: она не первый месяц встречается с мужчиной, в отношениях у них все прекрасно. Точнее, было до недавних пор… По словам автора поста, проблемы начались, когда возлюбленный начал при каждом удобном и не очень случае упоминать свою младшую сестру. Ей, к слову, 32 года.

«Например, на днях мы говорили о фильме, который недавно вышел, как вдруг он сказал: «Моя сестра всегда была человеком, с которым я любил обсуждать кино». Или вот: недавно я заикнулась о смене места работы, и он ответил что-то вроде: «Моя сестра уже прошла через это и справилась с этим мастерски».



Поначалу девушка думала, что это очень даже мило – он, мол, так любит свою сестренку, что с радостью рассказывает о ней, хвалит ее. Но со временем подобные присказки стали очень сильно утомлять героиню истории.

«Что бы мы не обсуждали, он обязательно приговаривает, какая у него замечательная сестра. Она ведь не ребенок и даже не сильно моложе нас, поэтому подобные упоминания нельзя считать хоть сколько-нибудь милыми».



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Последний раз, например, жених вспомнил о сестре совсем уж не кстати:

«Я складывала грязную посуду в раковину и услышала от него что-то наподобие: «Если бы моя сестра была здесь, ей бы это не понравилось. Она очень не любит, когда люди...».



Теперь девушка хочет поговорить с возлюбленным, но не знает, как сделать это корректно.

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