Карина Кросс откровенно рассказала о своем главном комплексе

Снова переносимся в уютный корнер Super на VK Fest. Заглянуть в наш розовый замок (и даже попрыгать на батуте) уже успели многие звезды от мала до велика — начиная Миланой Хаметовой и заканчивая Димой Биланом. Поймали мы накануне и Карину Кросс и задали ей парочку каверзных вопросов — том числе о комплексах, которые, как известно, есть даже у самых красивых и знаменитый. И надо сказать, с задачей она справилась на ура: ответила максимально честно и воодушевляюще.

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«Cкажите, пожалуйста, у кого этих комплексов нет? — парировала блогер. — Покажите мне пальцем, девочки, у кого нет комплексов. Мне кажется, что у каждого человека есть какие-то комплексы, потому что мы всегда стремимся к какому-то идеалу».



И общими словами Карина не ограничилась, а перешла к деталям и сделала чистосердечное признание.

У меня, кстати, был один комплекс, который я поборола. Вернее, он как-то сам ушел. Я переживала из-за своего роста. И раньше носила только туфли [на высоком каблуке]. А потом в какой-то период я поняла, что вообще потрясающе, что я маленькая девочка. Я — для любви. А большие женщины — для работы. Не обижайтесь, вы можете быть тоже для любви!

Карина Кросс в разговоре с Super

Зато теперь блогер в восторге от своей внешности. Настолько, что недавно она убрала филлеры из лица и сейчас хочет только «добить» губы, а в остальном полностью принимает себя. «Мне все нравится. Я в потоке, я в ресурсе, я дышу маткой, все в порядке», — отчеканила Карина бодипозитивную мантру. Что ж, запомним, пожалуй — самое то, чтобы повторять у зеркала!

Ранее Карина Кросс, которой приписывали роман с Давой, впервые за долгое время высказалась об отношениях с ним.