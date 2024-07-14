Британские ученые рассказали, почему с возрастом время летит быстрее
Наверняка, многие из нас слышали выражение «Время летит, когда ты стареешь»? Это утверждение широко распространено, но так ли оно на самом деле? Британские ученые провели масштабное исследование, чтобы разобраться в том, как возраст влияет на наше восприятие времени.
Опрос, проведенный британскими учеными в рамках исследования, показал, что 76% британцев считают, что Рождество наступает слишком быстро. Это подтверждает распространенное мнение, что время с годами ускоряется. Однако, как выяснили ученые, возраст – не единственный фактор, влияющий на восприятие времени.
Исследователи обнаружили, что на скорость течения времени влияет: Отношение к праздникам - люди, с нетерпением ожидающие Рождество, воспринимают время до него как короткий период, в то время как те, кто относятся к празднику с безразличием или испытывают стресс, считают его долгим.
Уровень социализации - активное участие в социальных мероприятиях, общение с друзьями и семьей создают множество ярких воспоминаний, которые делают дни более насыщенными и, следовательно, более длинными в субъективном восприятии.
Умение управлять своим временем - исследование показало, что люди, испытывающие трудности с организацией своего времени, чаще ощущают его стремительное течение, особенно в преддверии праздников.
Таким образом, исследование опровергает стереотип о том, что возраст является единственным фактором, влияющим на ощущение ускорения времени.