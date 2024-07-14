Психолог объяснил, на чем строится дружба мужчин и женщин

Женщины в Нижнем Новгороде больше, чем мужчины, верят в возможность дружбы между представителями разных полов. Об этом говорят данные опроса, проведённого сервисом поиска работы SuperJob. Более того – оказалось, что нижегородские женщины чаще заводят дружбу с противоположным полом, чем мужчины. 61% нижегородок, в основном младше 34 лет, признались, что у них есть друзья-мужчины. О наличии дружеских отношений с женщинами заявили 55% мужчин. Причём большинство из них старше 45 лет. Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? При каких условиях? И кто к ней больше расположен? От симпатии к любви Очень часто дружба между представителями противоположного пола идёт с юности или даже школы.

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«У меня есть друг детства. Мы периодически перезваниваемся с ним ещё со школьных времён, теперь иногда встречаемся на днях рождения общих друзей. Он всегда делится со мной своими проблемами, планами, рассказывал о новых подружках, жаловался на жену. Несколько раз я обращалась к нему за помощью – что-то привезти, куда-то свозить, договориться с его знакомым мастером по холодильникам», – делится своим опытом нижегородка Марина.



И при этом, по её словам, мысль о совместной постели ни одному из них даже в голову не приходила.

Правда, по мнению специалистов, не исключено, что если бы это общение из режима «раз от разу» перешло в разряд регулярных, ещё неизвестно, чем бы всё могло закончиться.

«Подобные отношения, как правило, основаны на взаимной симпатии. И если люди начинают больше общаться, эта симпатия вполне может перерасти в нечто большее», – считает психолог Игорь Нефёдов.



Например, моя бывшая однокурсница умудрилась пять лет продружить с нашим общим сокурсником. Они знакомили друг друга со своими пассиями, обсуждали их достоинства и недостатки. Это была стопроцентная дружба без каких-либо примесей флирта. После универа сокурсник уехал в другой город. И надо же было такому случиться, чтобы они с ним вновь встретились аккурат когда подруга узнала, что муж ей изменяет.

По старой дружеской привычке она поделилась трагедией с однокурсником. Тот бросился её успокаивать. В итоге они оказались в постели. А спустя какое-то время даже поженились. Его вторая мама Хотя бывают случаи, когда представители противоположного пола довольно тесно общаются друг с другом, но никакого влечения друг к другу не испытывают.

Например, одна моя знакомая очень гордится тем, что её бывший коллега, с которым она когда-то работала в одной конторе, до сих пор делится с ней своими проблемами, спрашивает совета. Она с охотой его выслушивает, поддерживает, учит уму-разуму. И при этом даже не воспринимает его как лицо противоположного пола.

«В данном случае женщина играет для мужчины роль мамы. Поэтому и влечения как такового не возникает», – считает психолог.



Подобное поведение мужчины может быть вызвано как его инфантильностью, так и, наоборот, излишней самостоятельностью. Возможно, мужчина в семье находится в положении безусловного лидера. И потому он считает невозможным продемонстрировать домашним свою слабину или сомнения. С друзьями-мужчинами тоже надлежит выглядеть сильным. А с подружкой-жилеткой можно расслабиться.

Подобные отношения могут привлекать как властных женщин, привыкших руководить всеми по жизни, так и тех, кому не хватает авторитета в семье. Такая дружба позволяет ей поднять собственную самооценку.

Дружеские отношения без постели, как ни странно, возможны и между бывшими супругами. При условии, что с момента развода прошло много времени и они успели забыть все взаимные обиды и претензии. Скрытые чувства Но подобные отношения, по мнению специалистов, всё-таки – исключение из правил. В большинстве же случаев дружбы между мужчиной и женщиной в чистом виде быть не может.

«Дружба между мужчиной и женщиной может существовать только теоретически, – уверен Игорь Нефёдов. – Так уж устроена наша физиология: мужчина смотрит на женщин как на партнёрш, причём не деловых. Понимаете, в основе любой дружбы лежит симпатия. А симпатия к противоположному полу неизбежно будет иметь сексуальный характер. Это влечение со стороны кого-то одного или даже обоих может быть бессознательным, но оно всё равно есть».



Иногда за дружескими отношениями таится обычная неразделённая любовь. Один из друзей позволяет себя по-дружески любить. А другой, не получающий ответа на свои чувства, старается быть рядом, приносить пользу, поддерживать, помогать. В глубине души он надеется, что ситуация изменится, и ему всё же удастся добиться взаимности от объекта своей страсти. Последний же самым беззастенчивым образом пользуется услугами своего «друга поневоле».

Дружбой эти отношения назвать нельзя. Потому что дружба предполагает равноправие, а здесь налицо манипулирование одного человека другим. Как правило, такую дружбу чаще всего любят женщины.

Нередко эти отношения переходят на иную стадию. Со временем неразделённая страсть проходит. Влюблённый мужчина, так и не дождавшийся ответного чувства, обзаводится семьёй, детьми. Но воспоминания о тех первых чувствах, ставших символом молодости, по-прежнему греют душу. И по первому требованию он всегда готов прийти на помощь той, которая в своё время владела его сердцем безраздельно.

Правда, женщин порой гложет досада, что верный друг больше не испытывает к ней былых чувств. И некоторые барышни даже пытаются изменить сложившееся положение дел. Кому-то это удаётся, кому-то нет, но в любом случае отношениям, которые именовались дружбой, приходит конец.

Но бывает и наоборот – женщина влюблена, а мужчина нет. Она играет при нём роль своего парня, с которым можно обсуждать всё что угодно, вплоть до того, как подцепить ту или другую женщину. Понятное дело, что это будет стоить ей неимоверных страданий. Но надежда на то, что рано или поздно отношения удастся перевести с дружеских на иные рельсы, будет заставлять её терпеть. И скорее всего, рано или поздно женщина добьётся того, что они окажутся в одной постели.

Другое дело, что дальше этого их отношения могут всё равно не пойти. Постельный режим По мнению специалиста, мужчина может близко общаться с женщиной и при этом не испытывать к ней сексуального интереса, только если женщина просто не в его вкусе. Тогда отношения между ними могут быть сколько угодно доверительными и никогда не перейдут за дружеские рамки. В противном случае неизбежен переход отношений на новые рельсы.

«Ведь в сущности, что такое дружба? Частое общение, максимальная откровенность и полное доверие. И если прибавить к этому ещё и сексуальный интерес, то роман неизбежен», – считает Игорь Нефёдов.



Правда, эти романы не всегда оказываются счастливыми. Очень часто после совместного пробуждения в одной постели бывшие друзья в лучшем случае становятся посторонними людьми, в худшем – заклятыми врагами.

В результате люди жалеют, что таким образом разрушили былые отношения. Именно эти соображения нередко и удерживают друзей противоположного пола от похода в постель.

Хотя бывает, что после занятий сексом недавние друзья и в самом деле становятся близкими людьми.

Так что бояться дружбы между мужчиной и женщиной, пожалуй, не стоит. Главное – чётко отдавать отчёт, чего именно вы от неё ждёте на самом деле. Если вы переспали Самое главное – не паниковать и не драматизировать ситуацию.

Не исключено, что после этого ваши отношения действительно приобретут какое-то иное звучание, но этого может не произойти. Многие боятся признаться даже самому себе, что они этой дружбой прикрываются, боясь посмотреть правде в глаза – да, мне эта женщина или мужчина нравится, и не только как друг.

А если прислушаться к себе и найти силы признаться – просто самому себе, всё встаёт на свои места.

И тогда вы уже сами можете решить, как поступать дальше. Можно, честно признавшись себе, что просто дружбы вам мало, попытаться перевести отношения на другой уровень. Но при этом надо быть готовым к отказу. В этом случае на дружбе, скорее всего, придётся поставить крест.

А можно, взвесив все за и против, прийти к выводу, что лучше сохранить этого человека как друга, не прибегая к экспериментам.