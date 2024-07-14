«Программируют бедность»: какие фразы нельзя произносить

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2022 году, почти 40% россиян живут по принципу «трачу и ничего не откладываю». Это означает, что они не имеют сбережений и вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть текущие расходы. Почему так происходит?

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Причин может быть несколько.

Недостаток финансовой грамотности

Одна из основных причин - недостаток финансовой грамотности. Многие люди не знают, как правильно управлять своими деньгами, как составлять бюджет и как экономить. Они не понимают, что деньги — это инструмент, который можно использовать для достижения своих целей, а не просто как средство для удовлетворения текущих потребностей.

Влияние семьи и окружения

На отношение к деньгам также влияет семья и окружение человека. Если родители часто говорят о том, что деньги — это зло, а богатые люди — обязательно плохие, то ребенок может усвоить эти установки и сформировать негативное отношение к деньгам.

Личностные особенности человека

Существует и ряд личностных особенностей, которые могут способствовать тому, что человек будет жить в долг. Например, люди с низкой самооценкой часто боятся брать на себя ответственность и риски, поэтому предпочитают жить в безопасности, даже если это означает жить в долг.

Как изменить ситуацию

Чтобы изменить ситуацию, необходимо работать над повышением финансовой грамотности населения. Это можно сделать через образовательные программы, которые должны быть доступны как взрослым, так и детям. Также важно изменить отношение к деньгам в обществе. Необходимо показывать людям, что деньги — это не зло, а инструмент, который может сделать жизнь лучше.

Запретные фразы

Кроме того, специалисты назвали семь запретных фраз, которые могут негативно сказаться на финансовом воспитании детей, «программируя» их на бедную жизнь:

Не жили богато, нечего и начинать.

Чтобы быть богатым, нужно родиться в богатой семье.

Не каждый способен заработать.

Бедный, но честный.

Нам это не по карману.

Денег всегда не хватает.

Бедные люди богаты духовно.

На самом деле, считают психологи, у человека ровно столько денег, на сколько он считает себя достойным. Поэтому стоит, в первую очередь, забыть о бедности, как о предопределении судьбы. И, соответственно, выкинуть из обихода вышеприведенные фразы, которые точно не сделают ни вас, ни ваших детей богаче.