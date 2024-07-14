Микрофлирт: что это и как его практиковать

Флирт — навык, которому стоит обучиться каждому. Если вы еще не готовы прямо проявлять свои чувства к понравившемуся человеку, стоит освоить технику микрофлирта. Что это такое и как ему научиться, нам рассказал психолог Константин Завьялов.

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Что такое микрофлирт

Микрофлирт представляет собой более мягкую технику флирта. Конечно, он включает в себя те же части — тактильную и вербальную. Константин: «Если мы говорим о микрофлирте, тут всегда присутствуют зрительный контакт, мягкие комплименты, активность в соцсетях, которая не напрягает партнера».

Чем микрофлирт отличается от флирта глобально

Как правило, микрофлирт позволяет проявить симпатию без нарушения границ человека. С обычным флиртом такое невозможно. Главное преимущество микрофлирта — вы избегаете неловкости и в любой момент можете вернуться в привычный дружеский формат.

Как практиковать микрофлирт

Держите зрительный контакт

Не нужно смотреть в глаза, не отрываясь. Также не стоит смотреть слишком нагло и самоуверенно — мы все-таки пытаемся завоевать внимание человека без прямых заявлений. Можно смотреть собеседнику между глаз или на переносицу. Когда вам обоим будет комфортно, можно дольше поддерживать визуальный контакт глаза в глаза.

Тонкие комплименты

Мужчины, как и женщины, падки на комплименты, поэтому любят ушами оба пола, что уж тут говорить. Чтобы привлечь внимание любого человека, сделайте ему комплимент, отметив его преимущество перед другими. Наш эксперт обещает, к похвале никто не останется равнодушным. При этом вас нельзя будет обвинить в прямых заигрываниях.

Не закрывайтесь от потенциального партнера

Не стоит сразу же говорить о чувствах, особенно если вы не уверены, что вам ответят взаимностью. Тем не менее при благоприятном развитии событий во время общения, можно ненавязчиво сообщить человеку, что вы испытываете к нему не совсем дружеские чувства, объясните, с чем вы связываете их появление.