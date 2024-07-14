Володина назвала дату, до которой нужно успеть завершить все дела этим летом

Очередная гостья корнера Super на VK Fest в «Лужниках» — наш любимый астролог Василиса Володина. Да-да, она тоже не смогла пройти мимо розового батутного замка, антитоксичной дорожки и глиттер-бара, а заодно дала всем читателям Super ценный совет.

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Итак, запоминайте: если вы отложили много дел на конец лета, то, увы, планы придется поменять. По словам Василисы, вам следует поднажать и завершить все до конца июля. В самом крайнем случае астролог разрешила захватить начало августа.

«Август будет непростым месяцем. Поэтому все планы надо реализовывать сейчас, прямо не откладывая, до 5 августа. Если хотите что-то успеть, то последняя неделя июля самая прекрасная. Сейчас тоже не самые простые дни, но в любом случае на август ничего не оставляйте», — предупредила Володина и рекомендовала целиком посвятить этот месяц отдыху.



Такой совет нам нравится!

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