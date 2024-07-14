Ведение дневника помогло людям стать стрессоустойчивее

Часто психологи советуют людям вести дневник, чтобы легче справляться со стрессом. И учёные из Австралии рассказали, чем может быть полезна такая практика в течение длительного времени.

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Результаты более ранних исследований показывают, что ведение личного дневника и правда помогает легче переносить стресс. Австралийские учёные также в ходе новой работы рассмотрели несколько техник его ведения и сравнили их. Опубликованы данные этой работы были в журнале Stress & Health.

В новом исследовании приняли участие 254 служителя церкви. Это было связано с тем, что работа в церкви предполагает большую эмоциональную нагрузку.

Длился эксперимент пять недель. Участникам нужно было выделять в неделю 15 минут на то, чтобы описывать в дневнике тяжёлые ситуации, которые возникли за прошедшую неделю. Одни священники размышляли о трудностях, которые они легко преодолели, другие — о том, с чем не получилось справиться, третьи просто описывали стрессовые события.

Во всех случаях наиболее эффективным оказалось саморефлексивное ведение дневника. То есть когда люди анализировали своё поведение, а не просто описывали события. В долгосрочной перспективе лучший результат дали размышления об успешном преодолении трудностей. Даже спустя полгода, как отметили участники, после такой практики сохранились устойчивость к стрессу и позитивный настрой.